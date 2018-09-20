Чиновники гонят каток: дорожников обяжут в три раза быстрее исправлять недоделки

Некачественный ремонт дорог теперь будут переделывать намного быстрее

Власти Новосибирской области предложили в 3 раза сократить сроки исправления дорожных нарушений — раньше дорожники должны были реагировать в течение 60 дней.







Такое предложение министерства транспорта и дорожного хозяйства региона появилось на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» 19 сентября. Согласно тексту документа, ведомство предлагает внести изменения в регламент контроля за состоянием дорог. «В абзаце 1 пункта 15: слова "более 60 дней" заменить словами "20 рабочих дней"», — поясняется в документе.







В нынешней редакции регламента надзора за сохранностью дорог срок ограничен 60 днями с момента выявления нарушений.





При этом изменения не затрагивают исключительные случаи: если дорожникам надо провести сложные и длительные испытания или экспертизы, то сроки могут быть увеличены и более чем на 20 дней.





Сейчас документ проходит стадию обсуждений и ещё не принят.





Как сообщил корреспонденту НГС директор Союза дорожных организаций Новосибирской области Александр Штапов, даже 20 дней — большой срок для устранения нарушений.





«На мой взгляд, они должны устраняться немедленно: приехал куратор или комиссия, сделал замечание, всё тут же исправили.





Чем дольше мы затягиваем с устранением нарушений, тем больше проблем: может ухудшиться погода, поменяться цены.





Минтрансу следует выстраивать работу с подрядчиком таким образом, чтобы мотивировать его на скорейшее устранение нарушений. Приехал на место, сказал: ремонтируйте или будем оформлять акт нарушения. Подрядчик зачастую сам не хочет лишних проблем», — считает Александр Штапов.





Корреспондент НГС направил запрос в минтранс региона с просьбой прокомментировать сокращение сроков на исправление недочётов, которые теперь придётся соблюдать подрядчикам.





13 сентября на Красном проспекте потрескался свежий асфальт — мэрия признала наличие дефекта, а подрядчик устранил его в течение недели.