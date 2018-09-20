Схема: четыре трамвая на левом берегу поменяют маршруты из-за ремонта путей

Трамваи изменят маршруты в выходные

В пятницу, 21 сентября, новосибирские дорожники начинают ремонт трамвайных путей на улице Широкой в Ленинском районе города — из-за этого на два дня изменится схема движения трамвайных маршрутов № 8 , 9, 15 и 18.







«С 22 часов 21 сентября до 5 часов 24 сентября изменится схема трамвайных маршрутов, следующих по улице Широкой. 21 сентября сокращается время работы трамваев. Маршрут № 8 — до 22 часов 06 минут, маршрут № 9 — до 22 часов 39 минут», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Кроме того, согласно информации мэрии, 22 и 23 сентября трамваи № 8 , 9, 15, 18 поменяют схему движения и будут ходить по следующим маршрутам:





Схема изменения маршрута трамвая № 8





— № 8 — от конечного остановочного пункта «Микрорайон "Чистая Слобода"» по улицам Титова, Троллейной, Широкой, Котовского, Блюхера до остановочного пункта «улица Титова». В обратном направлении — по Блюхера, Котовского, Широкой с заездом на кольцо «ТЭЦ-2», далее — по вышеуказанной схеме;





Схема изменений маршрута № 9





— № 9 — от конечного остановочного пункта «Молкомбинат» по улицам Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Вертковской, Троллейной, Широкой, Котовского, Блюхера, Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова до конечного остановочного пункта «Молкомбинат»;







Схема движения маршрута № 15





— № 15 и № 18 — при движении в направлении ж/м Юго-Западный от остановочного пункта «ГПТУ-50» по Широкой с заездом на кольцо «ТЭЦ-2», далее — по действующей схеме в прямом направлении. В обратном направлении — движение без изменений.







Схема изменений маршрута № 18



