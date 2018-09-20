Схема: четыре трамвая на левом берегу поменяют маршруты из-за ремонта путей
В пятницу, 21 сентября, новосибирские дорожники начинают ремонт трамвайных путей на улице Широкой в Ленинском районе города — из-за этого на два дня изменится схема движения трамвайных маршрутов
«С 22 часов 21 сентября до 5 часов 24 сентября изменится схема трамвайных маршрутов, следующих по улице Широкой. 21 сентября сокращается время работы трамваев. Маршрут
Кроме того, согласно информации мэрии, 22 и 23 сентября трамваи
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На прошлой неделе из-за ремонта трамвайных путей на три дня закрывался трамвайный маршрут
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Александр Сильченко
Фото на превью Анны Золотовой, фрагменты справочника 2ГИС (1, 2)