Схема: четыре трамвая на левом берегу поменяют маршруты из-за ремонта путей

Трамваи изменят маршруты в выходные
Трамваи изменят маршруты в выходные

В пятницу, 21 сентября, новосибирские дорожники начинают ремонт трамвайных путей на улице Широкой в Ленинском районе города — из-за этого на два дня изменится схема движения трамвайных маршрутов № 8, 9, 15 и 18.


«С 22 часов 21 сентября до 5 часов 24 сентября изменится схема трамвайных маршрутов, следующих по улице Широкой. 21 сентября сокращается время работы трамваев. Маршрут № 8 — до 22 часов 06 минут, маршрут № 9 — до 22 часов 39 минут», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Кроме того, согласно информации мэрии, 22 и 23 сентября трамваи № 8, 9, 15, 18 поменяют схему движения и будут ходить по следующим маршрутам:


Схема изменения маршрута трамвая № 8


№ 8 — от конечного остановочного пункта «Микрорайон "Чистая Слобода"» по улицам Титова, Троллейной, Широкой, Котовского, Блюхера до остановочного пункта «улица Титова». В обратном направлении — по Блюхера, Котовского, Широкой с заездом на кольцо «ТЭЦ-2», далее — по вышеуказанной схеме;


Схема изменений маршрута № 9


№ 9 — от конечного остановочного пункта «Молкомбинат» по улицам Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Вертковской, Троллейной, Широкой, Котовского, Блюхера, Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова до конечного остановочного пункта «Молкомбинат»;


Схема движения маршрута № 15


№ 15 и № 18 — при движении в направлении ж/м Юго-Западный от остановочного пункта «ГПТУ-50» по Широкой с заездом на кольцо «ТЭЦ-2», далее — по действующей схеме в прямом направлении. В обратном направлении — движение без изменений.


Схема изменений маршрута № 18


На прошлой неделе из-за ремонта трамвайных путей на три дня закрывался трамвайный маршрут № 11 в Дзержинском районе Новосибирска.

Прочтений: 1607
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено