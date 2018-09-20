В самолёт не пускают: собака со сломанным хребтом ищет попутчика из Иркутска в Новосибирск

Кейре примерно 1,5 года. Валерия надеется, что новосибирские врачи вернут собаке способность ходить
Кейре примерно 1,5 года. Валерия надеется, что новосибирские врачи вернут собаке способность ходить

Жительница Иркутска Валерия Шиняк вместе с собакой Кейрой ищут попутчиков до Новосибирска, чтобы вылечить животное, — без ветеринарного паспорта собаку со сломанным позвоночником не пускают в поезд и самолёт. А в самом Иркутске нет нужного оборудования в ветеринарных клиниках, чтобы обследовать собаку.


Валерия Шиняк рассказала, что подобрала собаку 20 июня, когда возвращалась домой к бабушке и дедушке, — искалеченное животное лежало у остановки.


«Слышу визги. Посреди дороги сидит собака, подбегаю к ней. Простояла минут 10 на дороге, мне никто не мог помочь, боялась её взять на руки, потому что не знала, что у неё сломано, что повреждено, и она первое время кусалась. Остановился молодой человек и помог оттащить от дороги. Потом остановилась пара, которая везла свою собаку в ветклинику, и они увезли её», — рассказала Валерия Шиняк, как нашла собаку.


Девушка не знала, в какую ветклинику увезли собаку, но на следующий день она увидела объявление, что собаке оплатили 3 дня стационара и ей необходимо продолжить лечение — у собаки сломан позвоночник. Валерия забрала животное, назвала Кейрой и занялась поиском врача и клиники в соседних городах, где собаке помогут снова встать на задние лапы.



«В течение месяца кололи витамины, антибиотики, капельницы. Сперва говорили подождать пару месяцев — и она встанет на лапы, но сейчас она только может вилять хвостом, немного иногда шевелить лапками и чуть поднимать заднюю часть тела. Я сама накопила на поездку, сейчас надо договориться с клиникой и найти жильё, куда меня пустят с собакой. Ищу людей, которые мне помогут доехать до Новосибирска. У собаки нет ветеринарного паспорта, ни в поезд, ни в самолёт нас не пустят», — объяснила Шиняк.


На прошлой неделе новосибирские ветеринары вернули зрение домашнему еноту — Лиза перенесла операцию по удалению катаракты.

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