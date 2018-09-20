В самолёт не пускают: собака со сломанным хребтом ищет попутчика из Иркутска в Новосибирск

Кейре примерно 1,5 года. Валерия надеется, что новосибирские врачи вернут собаке способность ходить

Жительница Иркутска Валерия Шиняк вместе с собакой Кейрой ищут попутчиков до Новосибирска, чтобы вылечить животное, — без ветеринарного паспорта собаку со сломанным позвоночником не пускают в поезд и самолёт. А в самом Иркутске нет нужного оборудования в ветеринарных клиниках, чтобы обследовать собаку.







Валерия Шиняк рассказала, что подобрала собаку 20 июня, когда возвращалась домой к бабушке и дедушке, — искалеченное животное лежало у остановки.





«Слышу визги. Посреди дороги сидит собака, подбегаю к ней. Простояла минут 10 на дороге, мне никто не мог помочь, боялась её взять на руки, потому что не знала, что у неё сломано, что повреждено, и она первое время кусалась. Остановился молодой человек и помог оттащить от дороги. Потом остановилась пара, которая везла свою собаку в ветклинику, и они увезли её», — рассказала Валерия Шиняк, как нашла собаку.





Девушка не знала, в какую ветклинику увезли собаку, но на следующий день она увидела объявление, что собаке оплатили 3 дня стационара и ей необходимо продолжить лечение — у собаки сломан позвоночник. Валерия забрала животное, назвала Кейрой и занялась поиском врача и клиники в соседних городах, где собаке помогут снова встать на задние лапы.









«В течение месяца кололи витамины, антибиотики, капельницы. Сперва говорили подождать пару месяцев — и она встанет на лапы, но сейчас она только может вилять хвостом, немного иногда шевелить лапками и чуть поднимать заднюю часть тела. Я сама накопила на поездку, сейчас надо договориться с клиникой и найти жильё, куда меня пустят с собакой. Ищу людей, которые мне помогут доехать до Новосибирска. У собаки нет ветеринарного паспорта, ни в поезд, ни в самолёт нас не пустят», — объяснила Шиняк.





На прошлой неделе новосибирские ветеринары вернули зрение домашнему еноту — Лиза перенесла операцию по удалению катаракты.