Новосибирский диггер полез в коллектор спасать щенка и отравился газом

О том, что в коллекторе застрял пёс, диггеру сообщили очевидцы
О том, что в коллекторе застрял пёс, диггеру сообщили очевидцы

Новосибирский диггер из проекта «За гранью дозволенного» отравился газом, пытаясь спасти провалившегося в коллектор щенка.


По информации диггера Евгения Кочкина, о том, что в коллекторе по адресу Красный проспект, 165/1 в Заельцовском районе Новосибирска застрял щенок, ему сообщили очевидцы.


«Набрали очевидцы мне. Сказали, кстати, что видели меня в новостях на НГС. Я откликнулся, решил вытащить щенка из коллектора. Этот тоннель делится на секции, которых очень много. Мы залезли в тоннель, поначалу было нормально, только запах был какой-то непонятный. Дышалось нормально, только воздух был какой-то очень влажный. <...> Было очень жарко из-за этого пара. Но щенка достать не получилось, там было очень узко. <…> Когда я вылез, тоже было всё нормально. Собрали вещи и поехали домой. А дома уже дважды стошнило. Сейчас состояние вроде бы нормальное, только руки трясутся. Я съел активированного угля как домой приехал, вроде всё нормально», — рассказал корреспонденту НГС диггер Евгений Кочкин.


Диггер добавил, что сегодня он снова отправится на спасение щенка, но попробует достать его другим путём.


В конце июня диггеры из проекта «За гранью дозволенного» спасли щенка, провалившегося в коллектор недалеко от дома на Пристанском переулке, 5Б. Щенок просидел в коллекторе два месяца. После псу, которого назвали Мишей, нашли новых хозяев.

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