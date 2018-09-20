В Новосибирске продают редкий баян за полмиллиона

Похожий шестирядный баян был у виртуоза Виктора Гридина

На портале НГС.ОБЪЯВЛЕНИЯ появилось сообщение о продаже редкого 6-рядного баяна — музыкальный инструмент был собран 10–15 лет назад на фабрике «Юпитер» в Москве.







«Это инструмент мой личный, я его изготовил — это шестирядный "Юпитер". Я работал на фирме "Юпитер" много лет», — рассказал корреспонденту НГС хозяин баяна Олег Сергеевич, отказавшийся назвать свою фамилию.





Олег Сергеевич отметил, что около 13–15 лет назад сделал на фабрике правую шестирядную клавиатуру — инструмент с этой клавиатурой отправили по заказу в Норвегию.





«Повторил для себя такую же шестирядную механику, играю я на нём», — рассказал мастер.







Сейчас хозяин баяна на пенсии и живёт в Адыгее, ему 70 лет, и он хочет продать баян в хорошие руки. По словам Олега Сергеевича, объявление в Новосибирске подал его знакомый, который живёт здесь.





Объясняя цену, выставленную за баян, Олег Сергеевич отмечает, что сейчас музыкальные инструменты продают и дороже, цена на подобный инструмент может превышать и миллион рублей.





«В нынешнее время это не высокая цена, детские инструменты — по 250–300 тысяч. Инструмент эксклюзивный, это единственный шестирядный в стране у нас — "Юпитер" имеется в виду», — отметил хозяин баяна.





Сейчас в прайсе на сайте фабрики «Юпитер» цены на баяны доходят до 630 тысяч.





В тексте объявления также отмечается, что похожий баян был у баяниста-виртуоза Виктора Гридина.





Хозяин баяна отмечает, что цена в полмиллиона за баян — невысокая



