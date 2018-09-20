Приставы нашли назойливых коллекторов, вымогавших от сибирячки несуществующий долг

Коллекторы требовали у сибирячки вернуть несуществующий долг по фальшивому исполнительному листу

Новосибирские приставы оштрафовали коллекторское агентство на 50 тысяч рублей за фальшивый исполнительный лист, согласно которому сибирячка должна была оплатить несуществующий долг.







По информации управления ФССП по Новосибирской области, к ним поступила жалоба от жительницы области, которой поступило письмо от коллекторов с требованием вернуть долг. При этом исполнительный лист, присланный коллекторами, был фальшивым, а никакого долга за сибирячкой не числилось.







«Женщина, проживающая в Новосибирской области, обратилась к нам. Ей поступило письмо от этой организации, с которой они взаимодействовали с 1 января 2017 по апрель 2018 года. Они ей присылали SMS-сообщения, голосовые сообщения и почтовую корреспонденцию. Ей поступило письмо, где содержалось требование об оплате и вместе с письмом был несуществующий исполнительный лист», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного УФССП, не уточнив сумму, которую требовали с сибирячки коллекторы.







Источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что письмо сибирячке пришло из компании «КЭФ», зарегистрированной в Москве.







После того, как женщина обратилась за помощью к приставам, они составили в отношении коллекторского агентства административный протокол по ч. 2 ст.14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).







Арбитражный суд Новосибирской области назначил коллекторам наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.







Ранее НГС рассказывал об истории, которая случилась с новосибирцем Артуром Пушинским, — ему коллекторы угрожали из-за долга в 19 тысяч рублей. Один из звонивших, представившийся сотрудником коллекторского агентства «Альянс», намекнул должнику, что во время прогулки с его женой и сыном «всё что угодно может произойти», и предложил продать почку ребёнка ради выплаты долга.

