Мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Тойотой» на перекрёстке

Мотоциклист ударился о машину, которая поворачивала направо
Мотоциклист ударился о машину, которая поворачивала направо

Вечером 19 сентября 35-летний водитель мотоцикла пострадал в аварии с «Тойотой Витц» на улице Оловозаводской в Кировском районе Новосибирска.


«Доставлен в медучреждение с переломом пальца левой кисти», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


ДТП произошло на пересечении с улицей Тюменской.


«Женщина-водитель 1990 года рождения двигалась на автомобиле Toyota Vitz по улице Оловозаводской со стороны улицы Мира с правым поворотом на улицу Тюменскую <…> и напротив дома № 2 по улице Тюменской совершила столкновение с мотоциклом Honda, <…> который двигался по улице Оловозаводской со стороны Мира в сторону улицы Сержанта Коротаева», — описал ситуацию Владислав Савченков.


По его словам, водитель «Тойоты» пояснила автоинспекторам, что заранее включила сигнал поворота и ехала на скорости 10 километров в час. Когда она начала поворачивать, то почувствовала удар в правую сторону машины.


В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.


В конце августа на Красном проспекте насмерть разбился байкер: он на большой скорости врезался в поворачивающую «Тойоту»

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