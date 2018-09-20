16-летняя девушка пропала во время прогулки в Пашино
Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 16-летней Анны Пашковой, которая пропала в Калининском районе три дня назад.
«17 сентября 2018 года в 16:00 ушла гулять по адресу: город Новосибирск, посёлок Пашино. Последний раз её видели на остановке "Пошивочная" (посёлок Пашино). В настоящее время местонахождение неизвестно», — сообщается в ориентировке, которую распространило содружество волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск».
По данным волонтёров, у Анны Пашковой худощавое телосложение, тёмные волосы до плеч, карие глаза, родинка на правой щеке. Рост пропавшей — 160-162 сантиметра. В день исчезновения девушка была одета в тёмно-синее пальто и светло-голубые джинсы. На ногах были чёрные кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Анны Пашковой, волонтёры просят позвонить в «ДоброСпас» по телефонам 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58 либо на единый номер экстренных служб 112.
Недавно в Новосибирской области благополучно завершились поиски 26-летней Ольги Пестуновой, которая пропала вместе с двумя детьми после поездки в такси.
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Ольга Хмелевская
Фото из ориентировки