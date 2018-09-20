В Новосибирске выставили на продажу тысячу квартир за миллион

Среди вариантов за миллион преобладают студии, в том числе выделенные из полноценных квартир

В Новосибирске выставили на продажу 1119 квартир стоимостью от 900 тысяч до 1 миллиона рублей — за год число таких объявлений выросло на 30%, подсчитали аналитики N1.RU.







Рост вариантов стоимостью до миллиона рублей эксперты фиксируют уже второй год. По их наблюдениям, он происходит за счёт нераспроданного жилья в микрорайонах экономкласса на окраинах Новосибирска.







Большая часть таких предложений — однокомнатные квартиры и квартиры-студии.







«При этом за эту цену появились ещё и "двушки", но обольщаться на их счёт не стоит. Как правило, это квартиры в общежитиях, которые получились при слиянии двух комнат, либо в старых изношенных домах на окраинах», — предупредила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.







Самый большой выбор квартир за миллион, как и прежде, в Кировском и Первомайском районах — на них приходится треть от всех подобных предложений. Они, в частности, остаются самыми доступными для покупки жилья в Новосибирске.







Эксперты также отметили, что число главных конкурентов дешёвых квартир — комнат в квартирах и общежитиях — тоже выросло: сегодня на продажу выставлено 263 варианта, на 11% больше, чем год назад. При этом их больше всего в Калининском, Ленинском и Центральном районах.