Директор батутного центра пойдёт под суд за перелом позвоночника у ребёнка

Адвокат Романа Сотникова сообщил, что ему пока непонятна структура обвинения

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу о переломе позвоночника в батутном центре Eversi — дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд.





Сегодня прокуратура передала в суд дело о травмировании двоих девятилетних детей в батутном центре Eversi. Случай произошёл в конце сентября 2016 года.





«В нарушение требований ГОСТа, предусматривающих соблюдение принципа постепенности и последовательности при проведении занятий, в эту программу были включены травмоопасные прыжки, не предназначенные для выполнения детьми, не имеющими необходимого уровня физической и технической подготовки», — сообщается на сайте прокуратуры области.





При этом, по версии прокуратуры, родителям должным образом не сообщили о возможных рисках. «Двое девятилетних детей, впервые занимавшиеся в этот день на батуте, и не имеющие необходимого уровня подготовки для выполнения сложных прыжков, получили во время занятия травмы. Одному из них поставлен диагноз — компрессионный перелом позвоночника, второму — ушиб мягких тканей в области грудного и поясничного отделов позвоночника», — уточняется на сайте ведомства.





Как сообщил корреспонденту НГС адвокат директора батутного центра Eversi Романа Сотникова Александр Тихонов, до вручения обвинительного заключения структура обвинения остаётся неясной.





«В любом случае мой подзащитный будет возмещать причинённый вред, в том виде, в каком он есть. Когда я приступил к защите, то открыл очень интересную вещь: эта область практически не урегулирована. Никаких ГОСТов как таковых нет, нет рекомендаций и специалистов в данной области. Очень сложно определить, что это — спорт, аттракцион? То есть нет чётких критериев того, что нарушено», — отметил Александр Тихонов.





Романа Сотникова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).





В сентябре 2016 года 9-летний школьник сломал позвоночник в день своего рождения — перед занятием, мальчик прошёл инструктаж. Руководство центра объяснило, что за детей отвечают их родители, а травмы иногда случаются.