Больше не замёрзнут: дома на Сухарной подключили к ТЭЦ-5 после проблем с горячей водой и отоплением

До этого жильцы домов постоянно испытывали проблемы из-за перебоев

Жителям проблемных домов на улице Сухарной наконец обеспечат бесперебойную горячую воду и отопление — их участок подключили к ТЭЦ-5.







Ранее несколько улиц Заельцовского района были подключены к теплосети «Новосибирского мясоконсервного комбината». Мясокомбинат отказался обеспечивать теплом многоквартирные дома, и жители 3 года терпели постоянные перебои с подачей горячей воды и отопления. Сегодня мэрия наконец-то переключила дома на ТЭЦ-5.





«Здесь, на улице Сухарная, ситуация совершенно особенная. Долгое время этот жилой сектор запитывался от котельной мясокомбината, затем собственник предупредил нас о том, что он прекращает свою работу, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Три года у нас было на подготовку — проложить дополнительные сети, подключиться к "большой трубе", переоборудовать котельную».





На подведение теплотрассы и подготовку внутриквартальных сетей власти потратили 250 миллионов рублей. Оборудование, необходимое для обеспечения жильцов теплоснабжением и горячей водой, было размещено в здании котельной на улице Сухарной.





«Раньше это тоже была котельная, но локальная, газовая, от которой запитывались три дома по улице Сухарной. Теперь она обеспечивает все близлежащие многоквартирные дома и даже остаются резервные мощности, потому что в районе строится еще несколько домов», — пояснил Локоть.





В августе прошлого года коммунальщики не могли дать горячую воду даже спустя сутки после того, как мэрия официально отчиталась о возобновлении подачи воды.