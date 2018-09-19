Хоккейный клуб «Сибирь» обзавёлся новым форвардом из Уфы

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» пополнился новым игроком: им стал 30-летний нападающий Дмитрий Саюстов, который в прошлом сезоне играл в уфимском «Салавате Юлаеве».


О подписании контракта с Дмитрием Саюстовым сообщила пресс-служба новосибирского клуба. «Соглашение рассчитано до 30 апреля 2019 года», — уточнили в ХК «Сибирь».



В клубе добавили, что Дмитрий Саюстов — воспитанник челябинского хоккея, в Континентальной хоккейной лиге он дебютировал в сезоне 2008/2009 и с этого времени успел сыграть за несколько команд.


Прошлый сезон Саюстов начал во владивостокском «Адмирале». За этот клуб хоккеист провёл 30 игр, в которых набрал 17 очков, забив 12 голов и сделав 5 результативных передач. После этого форвард перешёл в «Салават Юлаев». За уфимскую команду он сыграл 10 матчей в регулярном сезоне (один гол и одна результативная передача) и восемь в плей-офф, отметившись одной результативной передачей.


Всего в активе Дмитрия Саюстова — 316 матчей в КХЛ и 22 в розыгрыше Кубка Гагарина.


В конце прошлой недели ХК «Сибирь» объявил об отставке главного тренера. Руководство команды расторгло контракт с Владимиром Юрзиновым из-за неудачных выступлений хоккеистов в новом сезоне. Освободившееся место занял 50-летний белорусский специалист Александр Андриевский. Но смена главного тренера на результатах команды не отразилась: хоккеисты продолжили серию поражений. Всего с начала сезона «Сибирь» провела 8 матчей, но пока не выиграла ни одного.

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