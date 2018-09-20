Ищите свою улицу: редакция НГС публикует карту подключения тепла в Новосибирске

Жилые дома начнут подключать к отоплению 24 сентября

Во вторник, 18 сентября, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска опубликовал проект постановления, в котором указал даты начала отопительного сезона в городе.







Тепло будет возвращаться в Новосибирск постепенно: 19 сентября подключат школы, детские сады и детские больницы, а с 24 сентября — все остальные объекты здравоохранения, объекты жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования.





Пресс-служба «Сибирской генерирующей компании» поделилась с редакцией НГС графиком подключения жилых домов в Новосибирске.





На улицах, обозначенных красным цветом, включат отопление 24–25 сентября, синим — 26–27 сентября, зелёным — 28–29 сентября.









24–25 сентября энергетики начнут подключать жилые дома по следующим адресам:





По ТЭЦ-2: улицы Серебренниковская, Революции, Коммунистическая, Колыванская, Каинская, Сибревкома, Свердлова, Октябрьская, Чаплыгина, Максима Горького, Щетинкина, Депутатская, Планировочная, Путевая, Котовского, Горская и Горский микрорайон.





По ТЭЦ-3: улицы Котовского, Широкая, Пархоменко, Станционная, Титова, Плахотного, Амурская, Связистов, Забалуева, Филатова, Фасадная, Колхидская, Невельского, Танкистов, Бурденко, Тульская, Беловежская, Троллейный жилмассив, поселок Затон, Станиславский жилмассив. Зона теплоснабжения от котельной НОК: улицы Аникина и Оловозаводская.





По ТЭЦ-4 и Калининской газовой котельной: улицы Авиастроителей, Дениса Давыдова, Республиканская до Театральной, Новая Заря, Олеко Дундича, Учительская, 25 лет Октября 25А, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, Народная, Магаданская, Минина, Аэропорт, Даргомыжского, Северная, Красный проспект, Краузе, Гребенщикова, Свечникова, Родники, Земнухова, Кочубея, Тюленина, Красных Зорь, Рассветная, Тайгинская, Дунаевского, Пятницкого, Макаренко, жилая зона на улице Дуси Ковальчук до площади Калинина.





По ТЭЦ-5: улицы Чапаева, Пожарского, Первомайская, Героев Революции, Шмидта, Маяковского, Физкультурная, Красный Факел, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе, Заречная, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Ключ-Камышенское плато, Лазурная, Высоцкого, Лежена, Куприна, Есенина, Доватора, Бориса Богаткова, Гусинобродское шоссе, Толбухина, Карбышева, Липецкая, Коминтерна.





26–27 сентября начнется вторая очередь подключения. В эти дни тепло вернётся в дома по адресам:





По ТЭЦ-2: улицы Советская, Октябрьская, Чаплыгина, Обская, Большевистская, Зыряновская, Якушева, Декабристов, 9-го Ноября, 3 Интернационала, Нижегородская, Садовая, Кирова, Сакко и Ванцетти, Восход, Бориса Богаткова, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, Плахотного, Пермитина до Блюхера, Титова, Ватутина, Римского-Корсакова, Выставочная, Станиславского, Костычева, Серафимовича; Кировский район — Новогодняя, Ватутина, Немировича- Данченко, Тульская, Сибиряков-Гвардейцев, Таймырская, Вертковская.





По ТЭЦ-3: улицы Петропавловская, Станиславского, Широкая, Пархоменко, Крашенинникова, Полтавская, Пермская, Связистов, 9 Гвардейской Дивизии, Мира, Бетонная, Станиславский и Юго-Западный жилмассивы.





По зоне теплоснабжения от Кировской районной котельной: на улице Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков-Гвардейцев.







По зоне теплоснабжения от котельной НОК: улицы Урманова, 20 Партсъезда, Аникина, Оловозаводская, Саввы Кожевникова.





По ТЭЦ-4 и Калининской газовой котельной: улицы Авиастроителей, Курчатова, Рассветная, Фадеева, Игарская; Объединения — Столетова — Макаренко, Дениса Давыдова, Республиканская после Театральной, Олеко Дундича, 25 лет Октября, 29А, 29, 30, 32А, 32, 33, 34, 35, 39А, 40, 41, 42, 36, 37, 43. Жилая зона в районе площади Калинина и Красного проспекта. Жилмассивы на улицах Деповская, Дмитрия Донского, Дачная, Жуковского, Северная, Дом ветеранов.





По ТЭЦ-5: улицы Стофато, Кошурникова, Добролюбова, Журавлева, Шевченко, Толстого, Белинского, Автогенная, Грибоедова, Коммунстроевская, Крамского, Никитина, Панфиловцев, Пешеходная, Псковская, Радиотехническая, Узловая, Воинская, Гурьевская, Ленинградская, Тургенева, Чехова, Тополевая, Гаранина, 2-й переулок Панфиловцев, Карла Либкнехта, Пролетарская, Короленко, Бориса Богаткова, Федосеева, Московская, Кирова, Белинского, Лескова, 1-я Инская, Алтайская, Лобова, Лежена, Есенина, проспект Дзержинского, Красина, Промышленная, Шекспира, Королева, Индустриальная, Гоголя, Трикотажная, Электрозаводской проезд, Глинки, Даурская, Фрунзе, Национальная, Ползунова, Онежская, Алейская, Мичурина, Писарева, Кольцова, Достоевского, Красный проспект, Демьяна Бедного, Державина, Ермака, Ипподромская, Карамзина, Крылова, Татарская, Некрасова, Светлая.





28–29 сентября энергетики проведут третью очередь подключения. В эти дни отопление придёт в дома по адресам:





по ТЭЦ-2: улицы Шамшурина, Фабричная, Кубановская, Спартака, Чернышевский спуск, Прибрежная, Владимировская, Ленина, Салтыкова-Щедрина, Вокзальная магистраль, Мичурина, Романова, Комсомольский проспект, от улиц Блюхера — Титова до Новогодней — Вертковской между рекой Обь и улицей Станиславского, Карла Маркса, Геодезическая, Ватутина.





По ТЭЦ-3: улицы Станиславского, Вертковская, Немировича-Данченко, Степная, Троллейная, Ударная, пос. Западный и Северо-Чемской жилмассив.





По зоне теплоснабжения Кировской районной котельной: улицы Петухова, Зорге, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев.





По ТЭЦ-4 и Калининской газовой котельной: улицы Тимирязева, Весенняя, Дмитрия Донского, Дачная, Вавилова и Квартал 39.





По ТЭЦ-5: улицы Нарымская, Челюскинцев, Сибирская, Красноярская, 1905 года, Шамшурина, Ленина, Мичурина, Советская, Державина, Крылова, Семьи Шамшиных, Холодильная, Сухарная, Тимирязева, Кропоткина, Линейная, Галущака, Деповская, Союза Молодежи, Дуси Ковальчук, Ельцовская.