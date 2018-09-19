На Почте России перестали брать комиссию за оплату горячей воды и отопления

Новосибирское отделение Почты России перестало брать комиссию при оплате коммунальных услуг — тепла и горячей воды

Новосибирское отделение Почты России перестало брать дополнительный сбор при оплате услуг СГК — горячей воды и отопления. В августе комиссия составляла по 30 рублей за каждый платёж: при оплате и горячей воды, и тепла.







В СГК уточнили корреспонденту НГС, что к этим изменениям они отношения не имеют. Как выяснилось, комиссия была отменена по инициативе новосибирского отделения Почты России.







«Новосибирский филиал Почты России разработал возможность оплаты коммунальных услуг — отопление и горячая вода, используя технологию банковского платёжного агента без взимания дополнительной комиссии. <…> При этом напомним, что инициатором расторжения договора выступила "Сибирская генерирующая компания", в связи с чем для компенсации расходов почтовый оператор был вынужден взимать дополнительную комиссию с плательщиков. Неоднократные обращения УФПС Новосибирской области ко второй стороне по возобновлению договора успехом не увенчались», — сообщила корреспонденту НГС руководитель направления по корпоративным связям сибирского филиала ФГУП «Почта России» Галина Гордеенко.







Комиссию в размере 30 рублей при оплате коммунальных платежей за отопление и за горячую воду на Почте России начали брать в августе 2018 года, объясняя это тем, что принадлежащая СГК компания «СИБЭКО» расторгла прямой договор на приём платежей с новосибирским филиалом почты в одностороннем порядке. В апреле этого года дополнительную комиссию в размере 30 рублей на почте стали брать и при оплате холодной воды.