Отца-одиночку отдали под суд за гибель пятерых детей во время пожара

Так выглядели после пожара кухня и комната, где спали дети

В Новосибирской области пойдёт под суд 30-летний житель посёлка Степной Искитимского района — его обвиняют в смерти пятерых детей во время пожара.







«Мужчина проживал в однокомнатной квартире с шестерыми своими детьми в возрасте 11, 7, 5, 4, 2 и одного года, которые после смерти жены находились на его иждивении. По версии следствия, в период с июня 2017 года обвиняемый систематически наносил детям побои, приводил в дом друзей, с которыми злоупотреблял спиртными напитками до глубокой ночи, лишая детей сна и отдыха. Дети проживали в антисанитарных условиях, в доме не было тёплого водоснабжения, тёплую одежду отец им не покупал», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.







По версии обвинения, после того как электричество в квартире отключили за неуплату, мужчина самовольно подключил провода. Кроме того, он использовал удлинитель с повреждённой изоляцией. Этот удлинитель многодетный отец оставил на лежавшей на полу одежде, из-за этого в ночь на 3 декабря 2017 года в квартире случился пожар.







«Мужчина и трое его собутыльников благополучно выбрались на улицу, не приняв при этом мер к эвакуации детей, вследствие чего пятеро детей погибли при пожаре. Старший сын в эту ночь находился у бабушки», — напомнили в облпрокуратуре.







За это мужчина пойдёт под суд. Прокуратура Новосибирской области уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.







В прокуратуре уточнили, что мужчину обвиняют сразу в нескольких преступлениях — в «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, соединённом с жестоким обращением» (ст. 156 УК РФ), в «истязании» (п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и «причинении смерти по неосторожности» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Сейчас обвиняемый остаётся в СИЗО.







Уголовное дело рассмотрит Искитимский районный суд.







В Следственном управлении СКР по Новосибирской области добавили, что до этого в суд ушло уголовное дело в отношении сотрудника опеки и попечительства администрации Искитимского района. Сотрудника обвиняют в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) – следователи посчитали, что он не защитил права детей и не выяснил то, что они живут в неподходящих условиях.