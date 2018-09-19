Отдел полиции выселили из здания из-за долгов по аренде и коммуналке

Часть отдела уже съехала, но куда, в полиции не говорят

Отделу полиции № 4 «Краснообский» придётся освободить 2 этажа в здании в посёлке под Новосибирском.





Собственник здания подал на отдел в Арбитражный суд Новосибирской области из-за долгов за аренду и коммунальные платежи. Как пояснили в пресс-службе МВД по Новосибирской области в ответ на запрос НГС, отдел уже частично выехал из здания по адресу Краснообск, 1/6.







«Отдел полиции № 4 "Краснообский" МО МВД России "Новосибирский" обязан освободить занимаемое помещение и оплатить долг за пользование помещением в связи со сменой собственника помещения. Денежные средства перечислены на счет истца в полном объеме, помещения частично освобождены», — прокомментировали ситуацию в Главном управлении МВД России по Новосибирской области.







Дело о выселении полиции рассматривалось в арбитраже с сентября прошлого года, свидетельствуют данные картотеки «Электронное правосудие». Владелец помещения, компания «Соседи», требовала с полицейских более 3 миллионов рублей — это арендная плата и коммунальные платежи. Краснообский отдел полиции пытался отложить своё выселение и оплату долгов до 2019 года, но 17 сентября арбитражный суд Новосибирска отказал ведомству в отсрочке.





Корреспондент НГС обратилась в компанию «Соседи» за комментарием, но её руководитель не перезвонил.





По информации Главного управления МВД по Новосибирской области, теперь отдел переедет в одно из федеральных государственных бюджетных учреждений в Краснообске, с которым уже заключён договор. Нового адреса в ведомстве не назвали. Данных о новом расположении отдела нет и в справочнике 2ГИС.







В 2015 году в похожих обстоятельствах пришлось переехать арт-клубу «НИИ КуДА» — собственник помещения утверждал, что клуб накопил долги. А за полгода до этого в Новосибирске закрылся популярный клуб «Труба» — его выселяли через суд.