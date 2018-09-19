Отдел полиции выселили из здания из-за долгов по аренде и коммуналке
Отделу полиции
Собственник здания подал на отдел в Арбитражный суд Новосибирской области из-за долгов за аренду и коммунальные платежи. Как пояснили в пресс-службе МВД по Новосибирской области в ответ на запрос НГС, отдел уже частично выехал из здания по адресу Краснообск, 1/6.
«Отдел полиции
Дело о выселении полиции рассматривалось в арбитраже с сентября прошлого года, свидетельствуют данные картотеки «Электронное правосудие». Владелец помещения, компания «Соседи», требовала с полицейских более 3 миллионов рублей — это арендная плата и коммунальные платежи. Краснообский отдел полиции пытался отложить своё выселение и оплату долгов до 2019 года, но 17 сентября арбитражный суд Новосибирска отказал ведомству в отсрочке.
Корреспондент НГС обратилась в компанию «Соседи» за комментарием, но её руководитель не перезвонил.
По информации Главного управления МВД по Новосибирской области, теперь отдел переедет в одно из федеральных государственных бюджетных учреждений в Краснообске, с которым уже заключён договор. Нового адреса в ведомстве не назвали. Данных о новом расположении отдела нет и в справочнике 2ГИС.
В 2015 году в похожих обстоятельствах пришлось переехать арт-клубу «НИИ КуДА» — собственник помещения утверждал, что клуб накопил долги. А за полгода до этого в Новосибирске закрылся популярный клуб «Труба» — его выселяли через суд.
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Елизавета Милованова
Скриншот yandex.ru/maps