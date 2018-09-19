Даже врачей вызвали: новосибирец расшиб голову в автобусе

Упавшему в салоне автобуса мужчине понадобилась медицинская помощь





Днём 19 сентября пассажир упал при резком повороте автобуса — ему потребовалась помощь врачей.





По информации городской Госавтоинспекции, инцидент произошёл около 12:35 недалеко от дома № 93 на улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска.





«В 12:35 водитель <...> двигался по дороге без названия со стороны улицы Толмачёвской в сторону 9 Гвардейской Дивизии. В пути следования, у дома № 93 на улице Троллейной, при повороте он допустил падение пассажира в салоне автобуса», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





По его словам, в ДТП пострадал мужчина 1984 года рождения — он получил ушибленную рану головы.





Мужчина не удержался, когда автобус поворачивал



