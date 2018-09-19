Мишка на радуге: новосибирский фотограф красиво сфотографировал белого медведя Кая в зоопарке

Фотограф Андрей Поляков сделал красивые кадры с медведем Каем накануне
Фотограф Андрей Поляков сделал красивые кадры с медведем Каем накануне


Новосибирский фотограф Андрей Поляков сделал красивые кадры с белым медведем Каем из зоопарка — на снимках медведь излучает радугу.


Фотографии сделаны вчера, 18 сентября, в тот момент, когда медведей кормили живой рыбой. 


«Кай рыбу поймал, постоянно трясся — и радуга получалась: солнечный день вчера был», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Поляков.


Радуга получилась благодаря брызгам от Кая, когда он отряхивался после купания
Радуга получилась благодаря брызгам от Кая, когда он отряхивался после купания


Зоопарк начал регулярно кормить белых медведей живой рыбой с начала сентября


«Раньше для наших Кая и Герды живая рыба была деликатесом. Изредка, в праздники, посвященные медведям, мы устраивали показательные кормления, специально договариваясь с поставщиками об угощении. Теперь живую рыбу арктическим хищникам будут давать регулярно. Два раза в неделю (по вторникам и четвергам) в бассейн Кая и Герды будут запускать сазанов, карпов и другую рыбу», — поясняли в зоопарке.


На прошлой неделе НГС публиковал видео с одной из рыбалок медведей — к ним в вольер запустили живую рыбу.

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