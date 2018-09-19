Мишка на радуге: новосибирский фотограф красиво сфотографировал белого медведя Кая в зоопарке

Фотограф Андрей Поляков сделал красивые кадры с медведем Каем накануне





Новосибирский фотограф Андрей Поляков сделал красивые кадры с белым медведем Каем из зоопарка — на снимках медведь излучает радугу.





Фотографии сделаны вчера, 18 сентября, в тот момент, когда медведей кормили живой рыбой.





«Кай рыбу поймал, постоянно трясся — и радуга получалась: солнечный день вчера был», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Поляков.





Радуга получилась благодаря брызгам от Кая, когда он отряхивался после купания





Зоопарк начал регулярно кормить белых медведей живой рыбой с начала сентября.





«Раньше для наших Кая и Герды живая рыба была деликатесом. Изредка, в праздники, посвященные медведям, мы устраивали показательные кормления, специально договариваясь с поставщиками об угощении. Теперь живую рыбу арктическим хищникам будут давать регулярно. Два раза в неделю (по вторникам и четвергам) в бассейн Кая и Герды будут запускать сазанов, карпов и другую рыбу», — поясняли в зоопарке.





На прошлой неделе НГС публиковал видео с одной из рыбалок медведей — к ним в вольер запустили живую рыбу.