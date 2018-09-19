Мишка на радуге: новосибирский фотограф красиво сфотографировал белого медведя Кая в зоопарке
Новосибирский фотограф Андрей Поляков сделал красивые кадры с белым медведем Каем из зоопарка — на снимках медведь излучает радугу.
Фотографии сделаны вчера, 18 сентября, в тот момент, когда медведей кормили живой рыбой.
«Кай рыбу поймал, постоянно трясся — и радуга получалась: солнечный день вчера был», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Поляков.
Зоопарк начал регулярно кормить белых медведей живой рыбой с начала сентября.
«Раньше для наших Кая и Герды живая рыба была деликатесом. Изредка, в праздники, посвященные медведям, мы устраивали показательные кормления, специально договариваясь с поставщиками об угощении. Теперь живую рыбу арктическим хищникам будут давать регулярно. Два раза в неделю (по вторникам и четвергам) в бассейн Кая и Герды будут запускать сазанов, карпов и другую рыбу», — поясняли в зоопарке.
На прошлой неделе НГС публиковал видео с одной из рыбалок медведей — к ним в вольер запустили живую рыбу.
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Елена Громкова
Фото предоставлены Андреем Поляковым