В новосибирском баре появился коктейль «НГС» — нам приятно

Лимонно-клубничный коктейль назвали в честь портала НГС
Лимонно-клубничный коктейль назвали в честь портала НГС


Новосибирский бар «113» на улице Романова добавил в меню коктейль «НГС», который назвал в честь Независимого городского сайта. По словам директора заведения, посетители берут его охотно.


О появлении этого коктейля в меню бара «113» корреспонденту НГС рассказала читательница:


«Он (коктейль. — М.М.) интересный. Вроде пробуешь, сначала прикольно, потом горьковато, терпко, что думаешь: "Нет, хватит!". Но каждый раз возвращаешься опять, и так по кругу».


Директор «113» Андрей Васин подтвердил, что в баре действительно есть такой коктейль: в его состав входят лимончелло, лимонный фреш, клубничный сироп и игристое вино. Он подаётся объёмом 0,4 литра (вместе со льдом) и стоит 250 рублей за стакан — по словам директора бара, коктейль входит в пятёрку самых популярных в заведении.


По словам руководителя, название «НГС» идеально подошло к коктейлю. Также сыграло роль то, что в новостях НГС подробно освещался конфликт бара с жителями домов в центре Новосибирска, которым мешали спать посетители «113».


«Думали над составом одного коктейля. [Решили]: "Давай назовём его "НГС". Почему? Потому что, во-первых, это портал, в котором всегда есть разнообразные новости, а во-вторых, положа руку на сердце, новости, которые выходят, в какой-то степени зависят от личного отношения самого корреспондента к той или иной статье. Не говорю, что это есть истина и правда, это наше ощущение. Мы решили назвать "НГС", потому что для каждого он свой», — объяснил директор бара.



НГС иногда вдохновляет новосибирцев на творчество — например, один из постоянных читателей выпустил сборник стихов по мотивам городских новостей, и его продали на аукционе в помощь больным детям. А мэр Новосибирска Анатолий Локоть так горячо описал своё отношение к сайту со сцены оперного театра («НГС — это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни»), что цитаты из его выступления разошлись на мемы. В Telegram даже появились стикеры со скандальной речью мэра о новостях НГС.

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