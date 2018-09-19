Мёртвый лес и застывшая лава: новосибирский фотограф снял завораживающие пейзажи Камчатки
Новосибирский фотограф Вадим Махоров поделился с редакцией НГС снимками, сделанными на Камчатке, — он запечатлел застывшую лавовую реку, мёртвый лес и кратер вулкана, занесённый снегом.
Фотограф рассказал корреспонденту НГС, что провёл на Камчатке почти месяц. За это время он вместе с туристами прошёл 2 маршрута по самым красивым местам дальневосточного полуострова.
«Я только сейчас вернулся с Камчатки. Был там три недели. За это время ко мне приехали две группы путешественников, которые со мной исследовали Камчатку. У нас было две разных программы: одна включала поездку на Курильское озеро, где мы смотрели медведей, а во время второй мы ездили к вулкану Толбачик, самому большому на Камчатке. Собственно, мы восходили на вулкан, чуть больше 3000 метров», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Махоров.
«На снимках можно увидеть Авачинский вулкан, Мутновский вулкан, собственно сам Плоский Толбачик. На одной из фотографий видно кратер Толбачика, его диаметр 1,5 на 2,5 километра», — добавил фотограф.
«На этой фотографии видно мёртвый лес. В 1975 году у Плоского Толбачика один из конусов выбросил кучу шлака и, собственно, сжёг этот лес. Сейчас этот лес так и стоит. Очень жутко всё выглядит», — описал свой снимок новосибирец.
«Это не первая поездка. С прошлого года я начал организовывать совместные поездки со мной. Организовывать туры. С каждым годом всё меняется. Например, на Мутновском вулкане: один раз мы пришли с группой — была одна обстановка. Второй раз пришли после дождей: там появились грязевые котлы. Смотришь, а грязь в котле булькает, кипит. Также всякие оползни, сели», — рассказал Вадим Махоров.
«Если брать более широкий диапазон времени, например в течение 10 лет, то, например, в 2012 году на Толбачике конус один выплеснул столько лавы, что там целых две лавовых реки образовались. Тоже ведь изменение. Да и по мелочам что-то меняется: может озеро появиться и испариться», — отметил фотограф.
Многие талантливые новосибирские фотографы регулярно путешествуют по разным уголкам мира. Так, месяц назад Вадим Махоров опубликовал захватывающий видеоролик с пейзажами Камчатки, а Слава Степанов и вовсе облетел почти всю планету.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены Вадимом Махоровым