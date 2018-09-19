Мёртвый лес и застывшая лава: новосибирский фотограф снял завораживающие пейзажи Камчатки

Склоны вулканов занесены снегом





Новосибирский фотограф Вадим Махоров поделился с редакцией НГС снимками, сделанными на Камчатке, — он запечатлел застывшую лавовую реку, мёртвый лес и кратер вулкана, занесённый снегом.





Фотограф рассказал корреспонденту НГС, что провёл на Камчатке почти месяц. За это время он вместе с туристами прошёл 2 маршрута по самым красивым местам дальневосточного полуострова.





Это уже не первая поездка фотографа на Камчатку





«Я только сейчас вернулся с Камчатки. Был там три недели. За это время ко мне приехали две группы путешественников, которые со мной исследовали Камчатку. У нас было две разных программы: одна включала поездку на Курильское озеро, где мы смотрели медведей, а во время второй мы ездили к вулкану Толбачик, самому большому на Камчатке. Собственно, мы восходили на вулкан, чуть больше 3000 метров», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Махоров.







В кратере Мутновского вулкана иногда появляются озёра, которые затем исчезают





Медведь на берегу Курильского озера





«На снимках можно увидеть Авачинский вулкан, Мутновский вулкан, собственно сам Плоский Толбачик. На одной из фотографий видно кратер Толбачика, его диаметр 1,5 на 2,5 километра», — добавил фотограф.







Мёртвый лес у подножья вулкана Толбачик





«На этой фотографии видно мёртвый лес. В 1975 году у Плоского Толбачика один из конусов выбросил кучу шлака и, собственно, сжёг этот лес. Сейчас этот лес так и стоит. Очень жутко всё выглядит», — описал свой снимок новосибирец.







Из кратеров иногда поднимаются столбы пара





«Это не первая поездка. С прошлого года я начал организовывать совместные поездки со мной. Организовывать туры. С каждым годом всё меняется. Например, на Мутновском вулкане: один раз мы пришли с группой — была одна обстановка. Второй раз пришли после дождей: там появились грязевые котлы. Смотришь, а грязь в котле булькает, кипит. Также всякие оползни, сели», — рассказал Вадим Махоров.







Застывшая лавовая река, покрытая снегом





Иногда у вулканов появляются грязевые озёра, вода в которых кипит





«Если брать более широкий диапазон времени, например в течение 10 лет, то, например, в 2012 году на Толбачике конус один выплеснул столько лавы, что там целых две лавовых реки образовались. Тоже ведь изменение. Да и по мелочам что-то меняется: может озеро появиться и испариться», — отметил фотограф.







Вулкан Толбачик считается одним из самых больших на Камчатке





Кратер вулкана в это время года занесён снегом





Лавовая пещера недалеко от Горелого вулкана



Многие талантливые новосибирские фотографы регулярно путешествуют по разным уголкам мира. Так, месяц назад Вадим Махоров опубликовал захватывающий видеоролик с пейзажами Камчатки, а Слава Степанов и вовсе облетел почти всю планету.