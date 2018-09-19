Дорогам добавят асфальта: дорожники займутся масштабным ремонтом в 2019 году

Ремонт наконец сделают на Бердском шоссе, но не забудут и о крупных улицах в центре города
Ремонт наконец сделают на Бердском шоссе, но не забудут и о крупных улицах в центре города

Власти Новосибирска рассказали, какие городские дороги будут ремонтировать в 2019 году — среди них окажутся трассы на выезде из Новосибирска, а также несколько улиц в центре. 


«Мы сделали Мочищенское шоссе, расширили этот участок до "мельницы" (перекрёсток с Кедровой. — Д.З.). До улицы Краузе остался двухполосный [участок]. Знаем, какие там пробки, и мы должны встретиться на этом участке с работами, которые движутся со стороны Северного обхода. В 2019 году будет сделан участок от улицы Краузе до улицы Охотской вместе с железнодорожным переездом», — сообщил сегодня, 19 сентября, на комиссии горсовета по городскому хозяйству начальник Управления дорожного строительства Юрий Алексеевский.


Также дорожники продолжат ремонтировать Гусинобродское шоссе — участок от Волочаевской до Гусинобродского кладбища, а затем пойдут дальше, в сторону выезда из города. За границами Новосибирска ремонт трассы до Ленинск-Кузнецкого ведёт уже областное территориальное управление дорог, добавил Алексеевский. 


Также дорожники займутся ремонтом выезда в сторону Колывани — на кольце, где сходятся Колыванское шоссе и улица Большая. «Туда идёт двухполосные Большая и Станционная 2-я. Там большие пробки, и было принято решение сделать 4 полосы. В настоящее время выполнены проектные работы. Первый участок — выезд из города на улице Большой», — сказал Юрий Алексеевский.


Ремонт дорог запланировали и на Бердском шоссе — от Матвеевки до проспекта Строителей. «Улица Фабричная — тут будет капитальный ремонт. И улица Большевистская, будет выполнен тоже капитальный ремонт как одной из важных артерий нашего города», — сообщил Алексеевский. Он добавил, что в центре Новосибирска отремонтируют улицу Фрунзе — на участке от Советской до Ипподромской, а также улицу Гоголя в районе Центрального рынка. 


Общую стоимость ремонта Юрий Алексеевский не назвал, но уточнил, что работы будут финансировать и городский, и областной бюджеты, а ремонт крупных участков может идти до трёх лет. 


Сейчас в Новосибирске продолжаются работы по БКД. Их планируют закончить в конце сентября. На реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году потратили 1 миллиард 46 миллионов рублей.

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