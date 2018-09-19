Полицейские собрали для начальницы 47 тысяч — она получила за это срок

Полицейские подарили начальнице 47 тысяч рублей, а она получила за это условный срок

В Новосибирске завершился суд над сотрудницей полиции, которую обвиняли в получении взятки в 47 800 рублей — женщине заплатили четверо её подчинённых.







Обвинительный приговор вынес сегодня, 19 сентября, Октябрьский районный суд: подсудимая получила условный срок.







«Три года лишения свободы <…> условно с испытательным сроком два года и с дополнительным наказанием — лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком два года», — сообщила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска, гособвинитель по делу Наталья Чернова.







Ранее Наталья Чернова рассказывала, что подсудимая работала заместителем начальника отдела дознания отдела полиции «Октябрьский». Осенью 2017 года женщина узнала, что её подчинённым в ноябре дадут премию ко Дню полиции. Самой подсудимой вознаграждение не полагалось — она была наказана руководством. Тогда женщина, по версии обвинения, предложила подчинённым поделиться частью своих премий. Замначальника объяснила дознавателям, что осталась без премии именно из-за их работы. Кроме того, она начала угрожать подчинённым, заверяя, что при отказе перечислить ей деньги они не получат премию перед Новым годом.





Как следует из материалов уголовного дела, подсудимая сама расписала, кто какую сумму должен отдать. У двоих подчинённых она попросила по 8700 рублей, двое других должны были выплатить более крупные суммы — 17 400 и 13 000 рублей. Сотрудники требования выполнили и собрали деньги.





Преступление выявили после служебной проверки — замначальника отдела дознания оказалась на скамье подсудимых.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области тогда сообщали, что подсудимая отстранена от служебных обязанностей. «В случае установления её вины в суде [она] понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством, а также её непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — поясняли в областной полиции.







Как уточнила Наталья Чернова, свою вину подсудимая так и не признала. В суде она придерживалась той же версии, что и на стадии предварительного следствия. По словам подсудимой, она просто поделилась с коллегами своими переживаниями по поводу того, что осталась без премии, в сложном финансовом положении, и тогда сотрудники добровольно решили помочь ей деньгами.







Гособвинитель пояснила, что сначала женщину судили по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, совершенное в значительном размере, с вымогательством взятки). Но в итоге Октябрьский районный суд исключил вымогательство и признал женщину виновной по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере).







Приговор в законную силу ещё не вступил.