Возле остановки в центре Новосибирска вырубили деревья
В центре Новосибирска возле остановки «Красный факел» спилили аварийные деревья.
В ТСЖ «Ленина, 28» — этот дом расположен недалеко от остановки — рассказали, что деревья убрали примерно неделю назад. Также в ТСЖ отметили, что не знают, кто их спилил — сотрудники ТСЖ к этому отношения не имеют.
Тем не менее, по словам руководителя ТСЖ Александра Одинокова, это были пирамидальные тополя, которые уже засохли.
«Как-то их пообломало — был большой мокрый снег, позапрошлый год, что ли, и они стали сохнуть. А тут, видимо, ещё с дороги соль попадает», — предположил Одиноков.
В середине августа старые деревья вырубили в Первомайском сквере — на их месте планируют сделать общественный туалет.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Михаилом Моисеевым (1), скриншот yandex.ru/maps (2)