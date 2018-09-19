Возле остановки в центре Новосибирска вырубили деревья

Теперь возле остановки «Красный факел» нет деревьев





В центре Новосибирска возле остановки «Красный факел» спилили аварийные деревья.





В ТСЖ «Ленина, 28» — этот дом расположен недалеко от остановки — рассказали, что деревья убрали примерно неделю назад. Также в ТСЖ отметили, что не знают, кто их спилил — сотрудники ТСЖ к этому отношения не имеют.





Тем не менее, по словам руководителя ТСЖ Александра Одинокова, это были пирамидальные тополя, которые уже засохли.







«Как-то их пообломало — был большой мокрый снег, позапрошлый год, что ли, и они стали сохнуть. А тут, видимо, ещё с дороги соль попадает», — предположил Одиноков.





Возле остановки было четыре дерева. На фото панорама Яндекса, снятая в 2017 году





В середине августа старые деревья вырубили в Первомайском сквере — на их месте планируют сделать общественный туалет.