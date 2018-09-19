Возле остановки в центре Новосибирска вырубили деревья

Теперь возле остановки «Красный факел» нет деревьев
Теперь возле остановки «Красный факел» нет деревьев


В центре Новосибирска возле остановки «Красный факел» спилили аварийные деревья.


В ТСЖ «Ленина, 28» — этот дом расположен недалеко от остановки — рассказали, что деревья убрали примерно неделю назад. Также в ТСЖ отметили, что не знают, кто их спилил — сотрудники ТСЖ к этому отношения не имеют.


Тем не менее, по словам руководителя ТСЖ Александра Одинокова, это были пирамидальные тополя, которые уже засохли.


«Как-то их пообломало — был большой мокрый снег, позапрошлый год, что ли, и они стали сохнуть. А тут, видимо, ещё с дороги соль попадает», — предположил Одиноков.


Возле остановки было четыре дерева. На фото панорама Яндекса, снятая в 2017 году
Возле остановки было четыре дерева. На фото панорама Яндекса, снятая в 2017 году


В середине августа старые деревья вырубили в Первомайском сквере — на их месте планируют сделать общественный туалет.

Прочтений: 2623

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено