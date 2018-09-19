На бесплатной парковке у сквера на Орджоникидзе начали ставить шлагбаум

О том, что у сквера на Орджоникидзе появится платная парковка, в мэрии говорили ещё в начале года
О том, что у сквера на Орджоникидзе появится платная парковка, в мэрии говорили ещё в начале года

У бесплатной парковки возле сквера с фонтаном на Орджоникидзе, 18 начали устанавливать шлагбаум. 


Как пояснили корреспонденту НГС рабочие, занимающиеся установкой шлагбаума, здесь будет платная парковка.


Редакция отправила запрос в пресс-центр мэрии, но на момент публикации новости ответ ещё не получила.


Эта парковка на углу Советской и Орджоникидзе фигурировала в перечне платных стоянок, которые мэрия планировала открыть уже в этом году. В январе мэрия сообщала, что стоянка будет оборудована автоматической кассой оплаты и шлагбаумом и сможет вместить 39 машин. По условиям конкурса парковку должны открыть до 30 сентября.


Идею создания платных парковок в Новосибирске городские власти начали обсуждать ещё в прошлом году. В этом году некоторые бесплатные парковки начали постепенно переделывать в платные. Бесплатные парковочные карманы пропали рядом с площадью Ленина. Большую стоянку начали строить и владельцы земельного участка возле ЦУМа, вырубив деревья со стороны проспекта Димитрова. Также под угрозой оказалась парковка на главной площади города — на месте стоянки у здания на Ленина, 1 могут построить фонтан. 

Прочтений: 3820

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (63)63
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено