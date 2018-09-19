На бесплатной парковке у сквера на Орджоникидзе начали ставить шлагбаум

О том, что у сквера на Орджоникидзе появится платная парковка, в мэрии говорили ещё в начале года

У бесплатной парковки возле сквера с фонтаном на Орджоникидзе, 18 начали устанавливать шлагбаум.





Как пояснили корреспонденту НГС рабочие, занимающиеся установкой шлагбаума, здесь будет платная парковка.







Редакция отправила запрос в пресс-центр мэрии, но на момент публикации новости ответ ещё не получила.







Эта парковка на углу Советской и Орджоникидзе фигурировала в перечне платных стоянок, которые мэрия планировала открыть уже в этом году. В январе мэрия сообщала, что стоянка будет оборудована автоматической кассой оплаты и шлагбаумом и сможет вместить 39 машин. По условиям конкурса парковку должны открыть до 30 сентября.





Идею создания платных парковок в Новосибирске городские власти начали обсуждать ещё в прошлом году. В этом году некоторые бесплатные парковки начали постепенно переделывать в платные. Бесплатные парковочные карманы пропали рядом с площадью Ленина. Большую стоянку начали строить и владельцы земельного участка возле ЦУМа, вырубив деревья со стороны проспекта Димитрова. Также под угрозой оказалась парковка на главной площади города — на месте стоянки у здания на Ленина, 1 могут построить фонтан.