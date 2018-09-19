В микрорайоне «Щ» пропал 13-летний школьник

Александр Охрененко пропал двое суток назад

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 13-летнего Александра Охрененко, который пропал в Советском районе в начале этой недели.







«С 17 сентября 2018 года его местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке, которую распространил новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт».







Как рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Николай Шишкин, в понедельник после школы подросток был в гостях у своего друга в микрорайоне «Щ», а потом пропал.





Как следует из ориентировки, у 13-летнего Александра Охрененко худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы, сине-зелёные глаза. Рост пропавшего — 150 сантиметров. В день исчезновения он был одет в серую куртку, камуфляжные штаны. На ногах были синие кеды, на голове — серая шапка.







Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, волонтёры просят позвонить на единый номер экстренных служб 112 или на горячую линию «Лизы Алерт» по телефону 8–800–700–54–52.







Также волонтёры продолжают искать 22-летнюю Веру Кондратову, которая приехала в Новосибирск автостопом, позвонила сестре с железнодорожного вокзала и исчезла.

