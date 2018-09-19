Въезд в военный городок перегородили высоким бордюром. Чиновники уверены, что проехать можно
На прошлой неделе рабочие установили бордюр вдоль улицы Василия Старощука в Октябрьском районе Новосибирска — высокий бордюр перегородил въезд во дворы на территории военного городка.
В пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС пояснили, что бордюр был установлен по просьбе управляющей компании, которая обслуживает дома в этом квартале.
«По словам представителей УК, вода, поступающая с проезжей части Василия Старощука, заливала придомовую территорию — и потребовался более высокий бордюр (10 см) по сравнению с предыдущим бетонным валиком (7 см), установленным ранее при ремонте Василия Старощука. Кроме того, силами ДЭУ
Также в пресс-центре мэрии добавили, что место, где установлен бордюр, принадлежит военному ведомству, а не муниципалитету.
«Улица в нашем ведении, и на ней сделали ремонт. А придомовая территория так и осталась за военным ведомством. <...> Представители УК сказали, что вода с улицы сливается к домам и подмокает из-за этого фундамент. <…> Опытным путём туда машина заезжает», — добавили в пресс-центре мэрии.
В июле на улице Гоголя в центре Новосибирска дорожники уложили асфальт вокруг стоящих автомобилей.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены читательницей Светланой (1, 3), схема 2ГИС (2)