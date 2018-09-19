Въезд в военный городок перегородили высоким бордюром. Чиновники уверены, что проехать можно

Бордюр перекрыл въезд на территорию военного городка
Бордюр перекрыл въезд на территорию военного городка

На прошлой неделе рабочие установили бордюр вдоль улицы Василия Старощука в Октябрьском районе Новосибирска — высокий бордюр перегородил въезд во дворы на территории военного городка.


В пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС пояснили, что бордюр был установлен по просьбе управляющей компании, которая обслуживает дома в этом квартале.


«По словам представителей УК, вода, поступающая с проезжей части Василия Старощука, заливала придомовую территорию — и потребовался более высокий бордюр (10 см) по сравнению с предыдущим бетонным валиком (7 см), установленным ранее при ремонте Василия Старощука. Кроме того, силами ДЭУ № 1 будет произведена отсыпка внутриквартального проезда (на примыкающем к улице Василия Старощука отрезке)», — пояснили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС.


На схеме показано место установки бордюра
На схеме показано место установки бордюра


Также в пресс-центре мэрии добавили, что место, где установлен бордюр, принадлежит военному ведомству, а не муниципалитету.


«Улица в нашем ведении, и на ней сделали ремонт. А придомовая территория так и осталась за военным ведомством. <...> Представители УК сказали, что вода с улицы сливается к домам и подмокает из-за этого фундамент. <…> Опытным путём туда машина заезжает», — добавили в пресс-центре мэрии.


Легковые автомобили с маленьким дорожным просветом пересечь высокий бордюр не смогут
Легковые автомобили с маленьким дорожным просветом пересечь высокий бордюр не смогут


В июле на улице Гоголя в центре Новосибирска дорожники уложили асфальт вокруг стоящих автомобилей.

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