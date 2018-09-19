Вместо парковки на площади Ленина появится фонтан: власти дали автомобилистам ещё 2 года

Так будет выглядеть площадь Ленина без автомобилей. Вид от входа на станцию «Площадь Ленина» в краеведческом музее в сторону Вокзальной магистрали
Так будет выглядеть площадь Ленина без автомобилей. Вид от входа на станцию «Площадь Ленина» в краеведческом музее в сторону Вокзальной магистрали


Власти Новосибирска планируют убрать парковку с площади Ленина в ближайшие годы и построить на её месте большой фонтан — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова показала, как будет выглядеть центр Новосибирска после реконструкции.


«Мы прорабатываем сейчас, где можно сделать фонтан. Сейчас разработана и согласована со всеми документация, согласовано с метрополитеном, дорожниками, ГИБДД, то есть со всеми службами, что на этом месте можно сделать фонтан. Сейчас проект на обсуждении, мы прорабатываем дизайн-проекты в рамках "Комфортной городской среды". Уже доработали Монумент Славы, уже готова ПСД (проектно-сметная документация. — Д.Я.) — заходим уже на следующий год. Дисперсный парк на Затулинке проработали проект, выезжали уже на Мышкино озеро — сейчас дизайн-проекты доводим до реализации, смотрим конкретно, где и что можно сделать, сколько это будет стоить. Решили доделать проект реконструкции улицы и площади Ленина», — рассказала корреспонденту НГС Анна Терешкова.


Точная дата закрытия парковки у здания на улице Ленина, 1 ещё неизвестна, но чиновница объяснила, что фонтан в городе может появиться в перспективе 2 лет.


В начале года мэрия рассказала, в какую сумму обойдётся реконструкция улицы Ленина — мэрия собирается потратить более 216 миллионов рублей.


Поддерживаете ли вы строительство фонтана на площади Ленина? 

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  • Нет, лучше бы там оставалась парковка. Машины и так негде ставить.
  • Да, у нас в центре совсем негде гулять — фонтан нужен.
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