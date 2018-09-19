Водитель врезался в дерево, бросил пассажира и убежал в больницу с разбитым носом

После аварии водитель скрылся, но позже обратился за помощью к врачам
После аварии водитель скрылся, но позже обратился за помощью к врачам

Вечером 18 сентября автомобиль Honda Accord врезался в дерево под Новосибирском — в аварии пострадал пассажир авто, а водитель скрылся с места аварии.


Авария случилась около 20:30 на улице Цветочной в посёлке Мочище Новосибирского района области.


«Водитель Honda Accord в посёлке Мочище двигался со стороны Новосибирска в сторону улицы Цветочной и у дома № 18 совершил наезд на дерево. У пассажира автомобиля 1987 года рождения переломы рёбер, открытый перелом костей носа со смещением. Госпитализирован», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.


По его словам, водитель 1987 года рождения скрылся с места аварии, однако после этого самостоятельно обратился в Государственную клиническую больницу № 1.


«Он оставил машину и убежал, а потом появился в больнице. У него ушибленная рана головы, носа. Его не госпитализировали. Кто вызывал скорую пока неизвестно. Это будет выявлено в ходе доследственной проверки», — добавил Константин Шкабарня.


В начале августа Госавтоинспекция объявляла в розыск двух водителей, которые сбили пешеходов на дорогах Новосибирска и скрылись с места ДТП.

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