Утро не задалось: водители встали в медленную пробку от Титова до Димитровского моста
Сегодня утром 19 сентября в Новосибирске на пути к Димитровскому мосту собралось несколько сложных пробок.
Самая длинная начиналась от улицы Титова: по Станиславского и проезду Энергетиков, здесь очевидцы сообщают о нескольких авариях.
На прилегающих улицах Яндекс.Карты отмечают ряд медленных пробок.
«Зафиксирована необычно сложная пробка — Станционная улица, от железнодорожного переезда до площади Энергетиков. В пробке длиной 2.5 км можно потерять 35 минут, что на 23 минуты больше обычного», — передаёт Яндекс.
Кроме того, такая же пробка идёт через Троллейную, Широкую, Станиславского. «В пробке длиной 2.3 км можно потерять 39 минут, что на 26 минут больше обычного», — отмечает Яндекс.
В целом уровень пробок в 8:45 в Новосибирске составлял 7 баллов: на 3 балла выше обычного.
На выходных водители попадали в сложную пробку на выезде из города со стороны Хилокской.
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Елена Громкова
Фото Анны Золотовой
Скриншот yandex.ru/maps