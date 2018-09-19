Утро не задалось: водители встали в медленную пробку от Титова до Димитровского моста

Около 9 утра уровень пробок в городе был 7 баллов
Около 9 утра уровень пробок в городе был 7 баллов


Сегодня утром 19 сентября в Новосибирске на пути к Димитровскому мосту  собралось несколько сложных пробок.


Самая длинная начиналась от улицы Титова: по Станиславского и проезду Энергетиков, здесь очевидцы сообщают о нескольких авариях.


На прилегающих улицах Яндекс.Карты отмечают ряд медленных пробок.


«Зафиксирована необычно сложная пробка — Станционная улица, от железнодорожного переезда до площади Энергетиков. В пробке длиной 2.5 км можно потерять 35 минут, что на 23 минуты больше обычного», — передаёт Яндекс.


Кроме того, такая же пробка идёт через Троллейную, Широкую, Станиславского. «В пробке длиной 2.3 км можно потерять 39 минут, что на 26 минут больше обычного», — отмечает Яндекс.


В целом уровень пробок в 8:45 в Новосибирске составлял 7 баллов: на 3 балла выше обычного.


Пробка составила почти 5 километров
Пробка составила почти 5 километров


На выходных водители попадали в сложную пробку на выезде из города со стороны Хилокской.

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