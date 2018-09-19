Цена на новосибирские уголь и антрацит подскочила почти в два раза

Больше всего подорожал антрацит — на 47,7%

Специалисты Новосибирскстата подсчитали, насколько с начала года подорожали промышленные товары — значительный рост показала добыча полезных ископаемых.







«С начала года (в августе по сравнению с декабрём предыдущего года) цены производителей промышленных товаров, предназначенных для реализации как на внутренний рынок, так и на экспорт, увеличились на 7,6%», — отмечают аналитики.





При этом рост цены на некоторые полезные ископаемые случился почти в два раза.





«В добыче полезных ископаемых цены стали выше в среднем на 36%,





в том числе на антрацит — на 47,7%, обогащённые уголь и антрацит — на 44,7%,





сырую нефть — на 34%, песчано-гравийные смеси — на 23%, строительные пески — на 19,5%», — передают специалиста Новосибирсктстата.





В начале года рост цен на полезные ископаемые был не такой большой. В частности в марте обогащённые уголь и антрацит подорожали на 4,8%, а антрацит — на 3,4%.





Кроме того, на обрабатывающих производствах с начала года цены повысились на 6,9%.





Например, легкое нефтяное дистиллятное топливо подорожало на 25,2%, пластмассовые упаковочные изделия — на 24,5%, нефтяные дорожные битумы — на 19,9%, строительные смеси — на 18,8%.