Цена на новосибирские уголь и антрацит подскочила почти в два раза

Больше всего подорожал антрацит — на 47,7%
Больше всего подорожал антрацит — на 47,7%

Специалисты Новосибирскстата подсчитали, насколько с начала года подорожали промышленные товары — значительный рост показала добыча полезных ископаемых.


«С начала года (в августе по сравнению с декабрём предыдущего года) цены производителей промышленных товаров, предназначенных для реализации как на внутренний рынок, так и на экспорт, увеличились на 7,6%», — отмечают аналитики.


При этом рост цены на некоторые полезные ископаемые случился почти в два раза.


«В добыче полезных ископаемых цены стали выше в среднем на 36%, 


в том числе на антрацит — на 47,7%, обогащённые уголь и антрацит — на 44,7%, 


сырую нефть — на 34%, песчано-гравийные смеси — на 23%, строительные пески — на 19,5%», — передают специалиста Новосибирсктстата.


В начале года рост цен на полезные ископаемые был не такой большой. В частности в марте обогащённые уголь и антрацит подорожали на 4,8%, а антрацит — на 3,4%.


Кроме того, на обрабатывающих производствах с начала года цены повысились на 6,9%.


Например, легкое нефтяное дистиллятное топливо подорожало на 25,2%, пластмассовые упаковочные изделия — на 24,5%, нефтяные дорожные битумы — на 19,9%, строительные смеси — на 18,8%.

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