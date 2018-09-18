Новосибирцев заворожил яркий осенний закат

Вечером 18 сентября на Новосибирск спустился яркий закат — новосибирцы выложили в соцсети десятки фото разноцветного неба.


Первые фото начали появляться около 20:00 — горожане засняли красивый закат из разных точек города.



Особенно красочным оказался вид с Михайловской набережной.











Новосибирцы любят делиться в соцсетях красивыми фото города. Летом жители города также радовались красивому закату.

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