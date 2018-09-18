Новосибирцев заворожил яркий осенний закат
Вечером 18 сентября на Новосибирск спустился яркий закат — новосибирцы выложили в соцсети десятки фото разноцветного неба.
Первые фото начали появляться около 20:00 — горожане засняли красивый закат из разных точек города.
Особенно красочным оказался вид с Михайловской набережной.
Новосибирцы любят делиться в соцсетях красивыми фото города. Летом жители города также радовались красивому закату.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
В нашем Instagram уже больше 43 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
Елизавета Милованова
Фото instagram.com, фото на превью instagram.com/taniamia777