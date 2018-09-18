Дождались: «Сибирь» проиграла восьмую игру подряд

Сегодня, 18 сентября, в восьмом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла в гостях у уфимского «Салавата Юлаева» со счётом 1:3.







Практически сразу после начала первого периода начались удаления: сначала «Сибирь» лишилась защитника Ильи Морозова — его удалили с поля за подножку, а спустя три минуты — нападающего Егора Дугина.





Егор Дугин даже не успел выйти на поле после двух штрафных минут, как легионер хозяев Йоонас Кемппайнен забил первый гол — он открыл счёт на 9-й минуте игры.







В начале второго периода преимущество также у «Салавата Юлаева» — на 21-й минуте матча шайбу в ворота новосибирской команды забивает нападающий Антон Бурдасов. Но спустя четыре минуты «Сибири» удается отыграть один гол — его забил нападающий Владимир Первушин.







Первый гол «Сибири» в матче с уфимцами.





На шестой минуте третьего периода нападающий соперников Линус Умарк забрасывает третью шайбу в ворота «Сибири». На последних минутах матча удалили новосибирского нападающего Данила Романцева.







Ворота «Сибири» защищал Денни Тэйлор.





По информации на сайте новосибирского клуба, следующий матч «Сибирь» сыграет с омским «Авангардом» 20 сентября.





После череды поражений в начале сезона хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с главным тренером Владимиром Юрзиновым, а также расстался с финским легионером Юлиусом Юнтиллой.