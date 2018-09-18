В Новосибирск привезли новый Lexus с противоугонным кодом на каждой детали

Lexus ES построен на новой платформе TNGA





Сегодня, 18 сентября, в Новосибирске официально стартовали продажи нового поколения бизнес-седана Lexus ES.







Как сообщили корреспонденту НГС в дилерском центре «Восток Моторс», машина построена на основе модульной архитектуры TNGA. В моторную гамму вошли бензиновые атмосферные двигатели объёмом 2, 2,5 или 3,5 литра, трансмиссия — новый 8-скоростной классический автомат. Такая же архитектура лежит в основе новой Toyota Camry, премиальным аналогом которой и является Lexus ES.







«Lexus ES представлен в 3 версиях, 8 комплектациях, с 3 вариантами двигателей по цене от 2 580 000 рублей до 3 996 000 рублей. Впервые в истории модели ES предлагается противоугонный идентификатор — почти все детали маркированы VIN-номером», — рассказала НГС руководитель отдела продаж «Восток Моторс» Юлия Голишевская.





Стоимость автомобиля от 2 580 000 до 3 996 000 рублей





В пользу Lexus ES японцы отказались от продаж другого седана — GS, решив сосредоточиться только на одном автомобиле. Конкурировать новая модель будет с премиальными «немцами»: Mercedes-Benz E-class, BMW 5-series, Audi A6.





Салон Lexus ES





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