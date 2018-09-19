Армейский шик: на Советской открылся магазин «Армия России» с вежливыми мишками

Большая часть товаров в магазине «Армия России» имеет к военной службе весьма смутное отношение





Сеть магазинов «Армия России» открыла большой магазин на Советской, 40, в здании гостиницы Министерства обороны. Магазин носит двойное название: кроме бренда «Армия России» на вывеске написано «Военторг». Торговая точка заняла помещение офицерской столовой.





Магазин занял помещение на первом этаже гостиницы Министерства обороны





По оценкам корреспондента НГС, львиную долю ассортимента составляют товары, не имеющие отношения к военной службе: куртки, толстовки, спортивные шапки и т.д. Надпись «Армия России» на них используется просто как бренд. Часть вещей, сшитых из ткани с камуфляжной окраской, подойдет, скорее, для охотников и рыболовов.







Спортивные шапки с надписью «Армия» продаются за 799 рублей





В магазине также есть стилизованные сопутствующие товары — например, зажигалки в форме снаряжённых патронов, а также игрушки — например плюшевые мишки, одетые в военную форму. Коробка с мишками намекает на то, что из них можно собрать спецотряд — «Собери коллекцию вежливых мишек», советует производитель.







Такая толстовка, например, стоит 2499 рублей





Сотрудники магазина не разрешили фотографировать в зале, сославшись на то, что для этого им нужно получить санкцию «высшего руководства». Но, по информации официального сайта бренда, шапочки с надписью «Армия» здесь стоят, например, 799 рублей, толстовки с надписью «Армия России. Стальной характер» — 2499 рублей, а набор сладостей для детей серии «Вежливые мишки» — 599 рублей.







В магазине представлена и детская одежда тоже





Сеть магазинов «Армия России» создана компанией «Военторг-Ритейл». На сайте компании есть информация только о восьми торговых точках, однако указано, что такие магазины можно открыть и по франчайзингу. В Новосибирске уже работает «Армия России» в торговом центре «Галерея Новосибирск».







В «Армии России» можно купить куртки для прогулок по лесу или работы на свежем воздухе





На прошлых выходных в Новосибирске начал работать магазин одежды другого известного бренда — Black Star Wear, созданный компанией известного рэпера Тимати. Он появился в здании на улице Ленина, где в скором времени должна открыться и бургерная шоумена.

