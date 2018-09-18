В Советском районе перенесли три остановки

Пока оба остановочных пункта на остановке «Шлюз» стоят на кольце, но с 20 сентября один из них перенесут на улицу Русскую

Три остановки общественного транспорта в Советском районе Новосибирска перенесут — изменения коснутся остановочных пунктов на улице Русской и вступят в силу с четверга, 20 сентября.







«Остановка общественного транспорта "Шлюзы", расположенная по направлению движения к Бердскому шоссе, будет находиться напротив дома № 5 на улице Русской. Остановки общественного транспорта "Кинотеатр «Маяк»" и "НИИ Систем", расположенные на четной стороне улицы Русской, переносятся в район зданий № 28 и 42 корпус 1 на улице Русской соответственно», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





НГС предлагает читателям посмотреть на новые места расположения остановок.





Каждый из остановочных пунктов переместят на несколько метров





В пресс-центре отметили, что эти перемены нужны «для улучшения транспортного обслуживания».



