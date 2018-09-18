В Советском районе перенесли три остановки
Три остановки общественного транспорта в Советском районе Новосибирска перенесут — изменения коснутся остановочных пунктов на улице Русской и вступят в силу с четверга, 20 сентября.
«Остановка общественного транспорта "Шлюзы", расположенная по направлению движения к Бердскому шоссе, будет находиться напротив дома
НГС предлагает читателям посмотреть на новые места расположения остановок.
В пресс-центре отметили, что эти перемены нужны «для улучшения транспортного обслуживания».
Через эти остановки, по данным мэрии, ездят автобусы
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото предоставлено читательницей (1), схема на основе карты 2ГИС (2)