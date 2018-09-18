В Советском районе перенесли три остановки

Пока оба остановочных пункта на остановке «Шлюз» стоят на кольце, но с 20 сентября один из них перенесут на улицу Русскую
Пока оба остановочных пункта на остановке «Шлюз» стоят на кольце, но с 20 сентября один из них перенесут на улицу Русскую

Три остановки общественного транспорта в Советском районе Новосибирска перенесут — изменения коснутся остановочных пунктов на улице Русской и вступят в силу с четверга, 20 сентября.


«Остановка общественного транспорта "Шлюзы", расположенная по направлению движения к Бердскому шоссе, будет находиться напротив дома № 5 на улице Русской. Остановки общественного транспорта "Кинотеатр «Маяк»" и "НИИ Систем", расположенные на четной стороне улицы Русской, переносятся в район зданий № 28 и 42 корпус 1 на улице Русской соответственно», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


НГС предлагает читателям посмотреть на новые места расположения остановок.


Каждый из остановочных пунктов переместят на несколько метров
Каждый из остановочных пунктов переместят на несколько метров


В пресс-центре отметили, что эти перемены нужны «для улучшения транспортного обслуживания».


Через эти остановки, по данным мэрии, ездят автобусы № 7, 23, 36, 48, а также маршрутные такси № 43, 6 и 7. Двух последних сегодня утром не могли дождаться местные жители — маршрутки просто перестали ходить.

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