В Новосибирске начали снимать фантастический фильм про войну по рассказам Зощенко

В Новосибирске начались съёмки художественного фильма по рассказам Михаила Зощенко
В Новосибирске начались съёмки художественного фильма по рассказам Михаила Зощенко


В Новосибирске начались съёмки полнометражного художественного фильма «Обыкновенный подвиг» по рассказам Михаила Зощенко. О проекте корреспонденту НГС рассказала продюсер новосибирской кинокомпании Prolife и директор картины Василиса Даль.


Картина «Обыкновенный подвиг» рассказывает о современных детях, которые перемещаются во времени и через портал попадают в один из боёв Великой Отечественной войны. Пока они находятся в прошлом, они участвуют в сражениях, заводят дружбу с детьми партизан и даже берут в плен немецкого лётчика.


Фильм «Обыкновенный подвиг» о том, как современные дети перемещаются на танке во времена Второй мировой войны
Фильм «Обыкновенный подвиг» о том, как современные дети перемещаются на танке во времена Второй мировой войны


«Фильм снимается по рассказам Зощенко, основанным на реальных событиях. В основе же фильма — рассказ "Храбрые дети". Его мы собираемся полностью воссоздать внутри фильма — рассказ сам по себе маленький. <…> Но мы добавили и некоторые моменты [от себя]. Например, когда современная девочка и мальчик из прошлого влюбляются друг в друга», — рассказала Василиса Даль. Она уточнила, что финал картины будет открытым — потом создатели фильма хотят снять продолжение.


Батальные съёмки авторам кинокартины помогли воссоздать новосибирские реконструкторы
Батальные съёмки авторам кинокартины помогли воссоздать новосибирские реконструкторы


В работе над «Обыкновенным подвигом» принимают участие непрофессиональные актёры и новосибирские реконструкторы, которые помогают авторам фильма воссоздать атмосферу Великой Отечественной войны. Режиссёрами картины выступили Юрий Бабичев и Игорь Гришкин, авторы фильмов «Таёжные каникулы» и «Конверт».


Завершить работу над фильмом планируется до конца года
Завершить работу над фильмом планируется до конца года


Первые съёмки прошли в Колыванском районе области. Сейчас в кинокомпании ищут для фильма полицейскую машину, которую можно будет уничтожить.


По словам продюсера кинокомпании Prolife Василисы Даль, работа над «Обыкновенным подвигом» закончится до конца года, а премьера запланирована на 9 мая 2019 года.


Финал кинокартины будет открытым, так как авторы планируют снять продолжение
Финал кинокартины будет открытым, так как авторы планируют снять продолжение


В Новосибирске часто снимают кино: как короткометражные ролики, так и полнометражные картины. В августе режиссёр из Москвы начала съёмку фильма о девочке, которая потерялась в Институте ядерной физики, а в начале лета сняли полнометражный детский художественный фильм про пришельцев из будущего.



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