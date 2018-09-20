Власти вступились за жильцов многоэтажки, которые обнесли забором парковку у дома

Жильцы соседних домов вынуждены парковать свои машины вдоль забора
Жильцы соседних домов вынуждены парковать свои машины вдоль забора

Придомовая парковка на сотню машин в Октябрьском районе Новосибирска была огорожена железным забором законно — мэрия Новосибирска объяснила, что передала эту землю жильцам домов на Выборной, 91/2 и 91/3. В то же время жители ближайших домов считают парковку незаконной и подозревают соседей в захвате земли. 


Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, участок был передан домам на Выборной, 91/2 и 91/3 после проведения публичных слушаний. 


«На публичных слушаниях, проведённых 11 мая 2016 года, предложения или возражения по образованию земельного участка с условным номером ЗУ1 не поступали. Учитывая отсутствие предложений, возражений по рассматриваемому проекту межевания, мэрией принято решение об утверждении данного проекта межевания», — поясняется в ответе. Сама парковка появилась в проекте межевания позднее — через 2 года.


Эту же информацию корреспонденту подтвердила и жительница дома по адресу Выборная, 91/3 Валентина. «Машины у меня нет, и по большому счёту мне не очень принципиален вопрос с парковкой. Но я за эту парковку заплатила, как и остальные жильцы домов № 91/2 и 91/3. Ещё на этапе достройки домов возник вопрос о земле, и мэрия вменила в обязательство близлежащим домам выкупить землю в собственность», — пояснила Валентина.


Валентина утверждает, что ночью парковка заполняется почти полностью
Валентина утверждает, что ночью парковка заполняется почти полностью


По её словам, если бы жильцы этого не сделали — участок остался бы бесхозным и его смог бы выкупить кто угодно. «Построить там магазин или ещё что-либо, и никакой парковки не было бы вообще. У нас были общие собрания, на которых решался этот вопрос. Нам стало известно, что жильцы дома № 91/4 участвовать в этом отказались. Ответ пришел от их управляющей компании. Я на стороне своих соседей, но заборов в жизни и правда хотелось бы поменьше», — рассказала Валентина.


На момент публикации материала от управляющей компании дома на Выборной, 91/4 не удалось получить комментарий о причинах отказа жителей этого дома от участия в покупке участка. Сами жильцы дома не собираются сдаваться — на этой неделе их инициативная группа встретилась с заместителем председателя Совета депутатов Новосибирска Евгением Яковенко и пожаловалась ему на ситуацию во дворе.


Участок, который рассорил жителей трёх домов, находится между ними
Участок, который рассорил жителей трёх домов, находится между ними


«Будем выяснять, на каких основаниях участок перешёл правообладателю. Кроме того, рядом с домом есть ещё один участок, который, по словам жильцов, не находится ни в чьей собственности. Есть возможность передачи этого участка на законных основателях жильцам», — сообщил корреспонденту НГС Евгений Яковенко.


10 сентября жители дома по улице Выборная, 91/4 пожаловались, что их отрезали от придомовой парковки. Жильцы дома уверяли, что участок с парковкой достался домам с «самым большим количеством придомовых парковочных мест и внутренним паркингом».

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