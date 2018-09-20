Власти вступились за жильцов многоэтажки, которые обнесли забором парковку у дома
Придомовая парковка на сотню машин в Октябрьском районе Новосибирска была огорожена железным забором законно — мэрия Новосибирска объяснила, что передала эту землю жильцам домов на Выборной, 91/2 и 91/3. В то же время жители ближайших домов считают парковку незаконной и подозревают соседей в захвате земли.
Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, участок был передан домам на Выборной, 91/2 и 91/3 после проведения публичных слушаний.
«На публичных слушаниях, проведённых 11 мая 2016 года, предложения или возражения по образованию земельного участка с условным номером ЗУ1 не поступали. Учитывая отсутствие предложений, возражений по рассматриваемому проекту межевания, мэрией принято решение об утверждении данного проекта межевания», — поясняется в ответе. Сама парковка появилась в проекте межевания позднее — через 2 года.
Эту же информацию корреспонденту подтвердила и жительница дома по адресу Выборная, 91/3 Валентина. «Машины у меня нет, и по большому счёту мне не очень принципиален вопрос с парковкой. Но я за эту парковку заплатила, как и остальные жильцы домов
По её словам, если бы жильцы этого не сделали — участок остался бы бесхозным и его смог бы выкупить кто угодно. «Построить там магазин или ещё что-либо, и никакой парковки не было бы вообще. У нас были общие собрания, на которых решался этот вопрос. Нам стало известно, что жильцы дома
На момент публикации материала от управляющей компании дома на Выборной, 91/4 не удалось получить комментарий о причинах отказа жителей этого дома от участия в покупке участка. Сами жильцы дома не собираются сдаваться — на этой неделе их инициативная группа встретилась с заместителем председателя Совета депутатов Новосибирска Евгением Яковенко и пожаловалась ему на ситуацию во дворе.
«Будем выяснять, на каких основаниях участок перешёл правообладателю. Кроме того, рядом с домом есть ещё один участок, который, по словам жильцов, не находится ни в чьей собственности. Есть возможность передачи этого участка на законных основателях жильцам», — сообщил корреспонденту НГС Евгений Яковенко.
10 сентября жители дома по улице Выборная, 91/4 пожаловались, что их отрезали от придомовой парковки. Жильцы дома уверяли, что участок с парковкой достался домам с «самым большим количеством придомовых парковочных мест и внутренним паркингом».
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Дмитрий Здорников
Фото предоставлено читателями НГС (1, 2), схема на основе карты 2ГИС (3)