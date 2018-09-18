В Новосибирске пропала рыжеволосая автостопщица со шрамами на руках

Последний раз Вера Кондратова звонила сестре 2 сентября
Последний раз Вера Кондратова звонила сестре 2 сентября

Волонтёры попросили помощи в поисках 22-летней Веры Кондратовой, которая пропала в Новосибирске больше двух недель назад.


«Местонахождение неизвестно со 2 сентября», — говорится в ориентировке, которую распространил новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт».


Как рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Николай Шишкин, жительница села Зарубино Кемеровской области Вера Кондратова автостопом приехала в Новосибирск и провела в городе как минимум 5 дней. После этого женщина, у которой она жила, отвезла девушку на железнодорожный вокзал.


«Днём 2 сентября она позвонила сестре, сообщила о том, что стоит на вокзале. После этого звонка телефон [пропавшей] не отвечал», — описал ситуацию Николай Шишкин.


Как следует из ориентировки, у 22-летней Веры Кондратовой худощавое телосложение, рыжие волосы, карие глаза, из особых примет — шрамы на руках. Рост пропавшей — 170 сантиметров. С собой у девушки была сумка. Волонтёры предполагают, что пропавшая может находиться в любом регионе России.


Всех, кто что-либо знает о местонахождении Веры Кондратовой, волонтёры просят позвонить на единый номер экстренных служб 112 или на горячую линию «Лизы Алерт» по телефону 8–800–700–54–52.


Недавно в Новосибирской области благополучно завершились поиски 26-летней Ольги Пестуновой, которая вместе с двумя маленькими сыновьями села в такси и пропала

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