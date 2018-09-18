Школа в Октябрьском районе осталась без воды и отменила занятия

Классы стоят пустыми — сегодня ученики занимаются дома

Сегодня, 18 сентября, в школе № 206 на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска отменили занятия — всех школьников отправили по домам из-за того, что в здании отключили холодную воду.







«Сегодня нет воды, сегодня день самоподготовки. <…> Идут ремонтные работы», — прокомментировала ситуацию корреспонденту НГС заместитель директора по воспитательной работе Оксана Черницева.







Как рассказала Оксана Черницева, занятия отменили всего на один день — завтра дети вернутся в классы. Причина отсутствия воды — замена задвижки в трубопроводе в одном из соседних жилых домов, указано на муниципальном портале.





«Там плановые работы — за 10 дней все предупреждены. Там просто обычная врезка задвижки», — пояснил корреспонденту НГС начальник диспетчерской службы МУП «Горводоканал» Сергей Зубков.







По словам Сергея Зубкова, провести ремонт во внеучебное время не получается — в любом случае воду приходится отключать на сутки.







«Не получится. В субботу — тоже рабочий день, а в воскресенье мы не успеваем. <…> И потом — это не все так просто, это же большая работа, она готовится очень долго. Поэтому мы готовили долго и поэтому предупредили всех за 10 дней», — объяснил Сергей Зубков.







В начале сентября в школах Новосибирска отменяли и сокращали уроки накануне дня выборов — тогда в нескольких школах проводили Дни Здоровья.