Нарожали косолапых: в новосибирских лесах стало на 102 медведя больше

Бурые медведи активно размножаются в Новосибирской области





Численность бурых медведей в Новосибирской области выросла за год на 102 особи — в прошлом году в лесах региона насчитывалось 1055 животных, а в этом уже 1157.





Об этом корреспонденту НГС сообщили в управлении по охране животного мира Новосибирской области. Специалисты ведомства считают, что в новосибирских лесах сейчас сложились благоприятные условия для размножения медведей.







«Выросла [популяция] на 102 головы — размножаются, нормальные условия для размножения в лесах. Близко к людям они ежегодно подходят. Безнадзорно бродит скот по лесу — медведь же не понимает, что это домашний скот, он считает, что это его пища, ловит и задирает. Такие прецеденты были в Куйбышевском районе. В населённые пункты заходят только либо старые, либо больные животные, которые не могут себя прокормить. Мы реагируем на эти случаи — люди берут разрешение на регулирование численности зверя, создаются специализированные бригады. По возможности отстреливают животных, угрожающих жизни и здоровью граждан», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника управления по охране животного мира Новосибирской области Константин Никулин.





Больше всего медведей обитает в северных районах области — в Кыштовском и Колыванском, но также часто встречаются в Каргатском, Коченёвском и Куйбышевском районах.





В августе в Новосибирск вернулись совы и сычи — птицы остановились в городе ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг.