На проспекте Димитрова открылся магазин с экзотическими фруктами и названием из сериала

Цены на фрукты в магазине деликатно указаны за 100 грамм





На проспекте Димитрова, 12 в центре Новосибирска открылся магазин, специализирующийся на продаже экзотических фруктов. Его открыла компания ZimaLetto из Санкт-Петербурга, которая занимается доставкой свежих фруктов.





Магазин занял помещение на втором этаже жилого дома на проспекте Димитрова. Раньше здесь располагались несколько заведений общепита, последним из них было кафе Dumpling & Creps. Чтобы попасть внутрь, нужно подняться по винтовой лестнице снаружи здания.







Фрукты в магазине хранятся в холодильнике: цены указаны или за штуку (питахайя — 410 рублей), или за 100 грамм. Например, маракуйя продаётся на вес и стоит 116 рублей за 100 грамм, мангостины — 180 рублей, лонган — 124 рубля.







Такой крупный товар, как питахайя, продаётся в магазине поштучно





Кроме свежих фруктов магазин торгует фруктовыми чипсами, фасованными орехами и прочими подобными товарами. В качестве отдельной услуги здесь также предлагают составление фруктовых корзин в подарок и коробок для доставки.







Услуга доставки фруктов существует в Новосибирске уже давно. Например, её предлагают такие сервисы, как «Вау фрукты», «Тут Фрукт», «Коробка» и другие. В розничной торговле такого рода продукция встречается, например, в таких крупных супермаркетах, как «Бахетле», «Добрянка» и «Мегас». Последний, как правило, завозит экзотику осенью, когда в Новосибирскую область перестают поступать недорогие фрукты из Средней Азии.





Магазин занял место закусочной с пельменями и блинами





Название магазина повторяет название вымышленной компании по производству одежды — она фигурировала в сериале «Не родись красивой», популярном в 2000-х. После завершения съёмок сериала бренд ZimaLetto был продан в качестве торговой марки для самых разных видов бизнеса. В Новосибирске, например, сейчас под этим именем работают магазин одежды, салон обуви, танцевальная школа, ресторан и даже спортивный комплекс.