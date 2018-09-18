Удар по кошельку: аналитики подсчитали, сколько новосибирцы тратят на услуги ЖКХ

В Новосибирской области услуги ЖКХ оказались более доступными, чем в среднем по России



Специалисты аналитического агентства РИА Рейтинг подсчитали, сколько россияне тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг, — на фоне других регионов Новосибирская область оказалась не в самом выгодном положении.







Аналитики выяснили, какая доля расходов у семей из разных регионов России приходится на услуги ЖКХ. В основу исследования легли данные Росстата.







Как подсчитали аналитики, в 2017 году семьи Новосибирской области тратили на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем 2868 рублей в месяц. Это 8,3% от совокупных расходов среднестатистической новосибирской семьи. С этим показателем Новосибирская область занимает 16-е место из 85 в рейтинге регионов по доле расходов населения на услуги ЖКХ.





Первую строчку рейтинга заняла Республика Дагестан: в этом регионе на долю жилищно-коммунальных услуг приходится 5,6% расходов среднестатистической семьи. Также в тройке лидеров оказались Севастополь и Республика Ингушетия с показателями 5,8% и 6,3% соответственно.







Среднее значение для России в целом — 9,7%.





«Наибольшие доли в основном в северных и дальневосточных регионах. Самая большая доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в Ямало-Ненецком автономном округе и в Магаданской области. Здесь она составляет более 15%. Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 37 субъектов РФ», — сообщили авторы исследования.







В денежном выражении больше всех на услуги ЖКХ тратят семьи из Камчатского края: им каждый месяц приходится отдавать коммунальщикам в среднем по 10 077 рублей. Самые низкие показатели — в Республике Алтай, Дагестане, Хакасии и Тыве. Семьям из этих регионов жилищно-коммунальные услуги обходятся меньше чем в 2,5 тысячи рублей ежемесячно.







«В целом же по РФ затраты средней семьи на ЖКУ в 2017 году составляли 4,2 тысячи рублей в месяц», — подсчитали составители рейтинга.







C 1 июля 2018 года в Новосибирской области тарифы на услуги ЖКХ поднялись в среднем на 3%, но это повышение оказалось одним из самых низких среди регионов России.