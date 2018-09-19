Будет даже жарко: в Новосибирск придёт очень короткое потепление

В пятницу воздух прогреется до 22 градусов тепла
В пятницу воздух прогреется до 22 градусов тепла


Новосибирские синоптики дали прогноз до конца недели — температура повысится, но потом тепло резко сменится холодами и дождями.


Сегодня днём, 19 сентября, воздух в Новосибирске прогреется до 14–16 градусов тепла, рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Температура будет постепенно возрастать к концу рабочей недели.


Уже завтра, в четверг, будет +18... +20 градусов, а 21 сентября, в пятницу, +20... +22 градуса.


В ночь на 20 сентября температура составит +3...+5 градусов, а в ночь на 21 сентября — +9...+11 градусов.


Также до конца рабочей недели сохранится погода без осадков — синоптики уже объясняли причины ясной погоды, которая держится в Новосибирске с понедельника.


Уже на выходных характер погоды изменится. «Потом будет проходить серия фронтов, пройдут осадки, с 23-го будет понижение температуры. Осадки могут быть уже в субботу, скорее всего», — заключила Марина Виноградова.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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