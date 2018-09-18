Видео: как по Новосибирску везли 100-тонную деталь для ТЭЦ-4

Погрузка и перевозка оборудования для ТЭЦ-4 заняла почти восемь часов
Погрузка и перевозка оборудования для ТЭЦ-4 заняла почти восемь часов


Сегодня, 18 сентября, теплоэнергетики «Сибирской генерирующей компании» привезли с завода «ЭЛСИБ» на ТЭЦ-4 огромный статор — оборудование весом 118 тонн доставили из Кировского района в Калининский.


На заводе «ЭЛСИБ» статор модернизировали — это позволяет увеличить мощность турбогенератора теплоэлектростанции.


Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял таймлапс необычной экспедиции, которая сегодня проехала по самым оживлённым улицам города.



В объектив попал Бугринский мост, пробка на улице Писемского и трафик на Ипподромской.


В октябре прошлого года редакция НГС публиковала таймлапс с крыши самого известного долгостроя Новосибирска — гостиницы «Турист».

Прочтений: 1978

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