Рабочий по объявлению прокатил на капоте машины недовольного бизнесмена

Алексей Крестьянов утверждает, что на капоте этого автомобиля он проехал около 20 метров

Новосибирский юрист и владелец производства хамона Алексей Крестьянов заказал у рабочих ремонт крыши и едва не угодил в больницу.





По словам Крестьянова, в августе он решил починить на крыше своего частного дома жёлоба для отвода дождевой воды и обратился к мужчинам, которые вешали рекламу кровельных работ неподалёку. Ремонтники к Крестьянову приезжали дважды: сначала сделали небольшой ремонт за 2 тысячи рублей, а спустя месяц приехали ещё раз для более серьёзных работ за 13,5 тысячи. Через час после завершения ремонта пошёл дождь, и крыша начала протекать, рассказывает Крестьянов. Один из вернувшихся на место работников, Андрей Кононенко, своей вины не признал.







«Я говорю: "Давайте тогда будем вызывать полицию и разбираться. Он как услышал про полицию, тут же прыгнул в машину и по газам. А я стою перед ним. И мне по ногам как ударило бампером, так я на капот и залетел к нему. Лежу на капоте, на него смотрю, а он — на меня. Потом он затормозил, а я держался за дворники, вот они и отломились. И я, как куль с картошкой, слетел с капота», — описал происшествие Алексей Крестьянов. По его словам, автомобиль протащил его на капоте около 20 м.







Не допустить драку, по словам предпринимателя, удалось только благодаря вмешательству его супруги и знакомого. Полиция, которую вызвали одновременно и Крестьянов, и Кононенко, на место конфликта не прибыла. Приехала скорая, которая увезла Крестьянова в горбольницу, где ему диагностировали ушибы ног, рук, рёбер. Крестьянов рассказал, что после инцидента отправил жалобу на бездействие полиции начальнику Главного управления МВД России по Новосибирской области Юрию Стерликову.







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Андрей Кононенко рассказал корреспонденту НГС свою версию происшествия. По его словам, он выполнил работу за четыре часа в том объёме, о котором договорился с заказчиком, — после все стороны остались довольны.







«Я приехал домой, думаю, сейчас после работы затоплю баньку. И тут он (Крестьянов. — И.К.) звонит и говорит, что крыша бежит. А я ему, мол, она и будет бежать — мы нашли в крыше много дыр», — рассказал Кононенко. По его словам, письменного договора с предпринимателем он не составлял и устранение всех течей не оговаривали.







Ремонтник пояснил, что когда он приехал к Алексею Крестьянову, тот напал на его машину: ударил по лобовому стеклу, лёг на капот и отломал дворники.







«Кидается на машину, бьёт по лобовому стеклу, что прямо трещина появляется, потом ломает дворники. Прям лежит на капоте и ломает дворники. <…> Потом слезает с капота и давай ломать зеркало боковое. А ему — остановись — говорю, ты больше сломал, чем денег я у тебя забрал!» — объяснил поломку автомобиля Андрей Кононенко. Он рассказал, что, не дождавшись полицию, поехал в отдел на Магистральной, 32 и там написал заявление о причинении ему материального ущерба.







В пресс-службе областной полиции корреспонденту НГС сообщили, что зарегистрированного заявления по этом инциденту найти не удалось.







В начале июля НГС рассказал историю, как клиентка взяла в заложницы парикмахера, который некачественно выполнил услугу по наращиванию волос.