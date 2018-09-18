Итоги 9 сентября: повестки в полицию получили 23 новосибирца, в том числе два подростка

Уже троих участников несанкционированной акции отправили под арест — в сумме они проведут в спецприёмнике 80 суток 
Уже троих участников несанкционированной акции отправили под арест — в сумме они проведут в спецприёмнике 80 суток 


На 23 новосибирцев составили протоколы за участие в несогласованном митинге против пенсионной реформы 9 сентября — их обвиняют в нарушении статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).


«Десять человек были задержаны на самой акции, на них сразу были составлены протоколы. Это те, кто был в первых рядах и активно взаимодействовал с полицией. На акции были задержаны двое несовершеннолетних. Протоколы по ним были составлены без присутствия родителей или защитников в ОВД после задержания. Повестки остальным вручали по-разному: домой приносили, в университет. Кому-то участковый приносил, кому-то сотрудники центра "Э"», — сообщила корреспонденту НГС заместитель координатора штаба Навального в Новосибирске Елена Носковец.


Спустя 10 дней после митинга Центральный районный суд уже вынес решение в отношении пятерых участников митинга: Сергей Бойко и Альберт Раянов получили по 30 суток административного ареста, Дмитрий Пешков — 20 суток, вчера организатора Дарью Жукову приговорили к 40 часам обязательных работ. А сегодня суд назначил 80 часов работ студенту Тимуру Исинбаеву — он нарушил закон повторно, уже получал штраф за раздачу листовок на предыдущую акцию. На ближайшие недели назначено ещё несколько судебных заседаний.


Днём 9 сентября в Первомайском сквере началась общегражданская акция протеста против пенсионной реформы — чтобы утихомирить протестующих, ОМОН перекрыл улицу в центре Новосибирска.

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