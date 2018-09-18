Официально: власти определились с датой начала отопительного сезона

В дома новосибирцев тепло придёт не позднее 24 сентября
В дома новосибирцев тепло придёт не позднее 24 сентября

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска опубликовал проект постановления, в котором указал даты начала отопительного сезона в городе.


Документ опубликован сегодня, 18 сентября, на официальном сайте мэрии. 


В документе говорится, что отопительный сезон начнётся в два этапа — 19 сентября подключат школы, детские сады и детские больницы, а 24 сентября — все остальные объекты здравоохранения, объекты жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, вузы и т.д.


В конце прошлой недели Анатолий Локоть называл лишь примерные сроки начала отопительного сезона.

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