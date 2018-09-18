Задушил и спрятал тело: пассажира задержали по подозрению в убийстве таксиста

Погибший мужчина работал водителем такси — перед исчезновением он подвозил пассажира с Красного проспекта

Новосибирские полицейские задержали жителя Калининского района, подозреваемого в убийстве водителя такси.







Вечером 15 сентября в отдел полиции № 3 «Заельцовский» обратилась женщина, которая сообщила, что у неё пропал сын.







«Полицейские выяснили, что пропавший 43-летний мужчина работал водителем такси. Вечером 14 сентября он уехал на работу на автомобиле и не вернулся. Телефон был недоступен», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Приступившие к розыску полицейские заподозрили, что мужчину убили. 16 сентября они нашли машину пропавшего возле дома в посёлке Пашино. Позже полицейские при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве. «Им оказался ранее не судимый житель Калининского района в возрасте 33 лет», — пояснили в областной полиции.







Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас они разбираются в случившемся и выясняют мотивы преступления.







Как сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области, перед исчезновением водитель такси забрал пассажира от дома на Красном проспекте. Именно этот мужчина и попал под подозрение в убийстве.







По версии следствия, пассажир попросил водителя отвезти его на улицу Курчатова в жилмассив «Снегири», а попутно заехать на озеро вблизи СНТ «Голубые озёра».







«По прибытии к озеру мужчина задушил водителя такси, после чего сокрыл его тело в безлюдном месте и завладел автомобилем и денежными средствами пострадавшего», — описали ситуацию в Следственном комитете, добавив, что труп таксиста нашли недалеко от СНТ.







Сейчас следователи ходатайствуют о том, чтобы поместить подозреваемого под стражу. При этом в СК пока не комментируют, признал ли он свою вину.







Ранее ещё один новосибирец напал с ножом на таксиста на улице Декабристов в Октябрьском районе. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам.

