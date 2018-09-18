Женщина попала под грузовик на середине Большевистской
Сегодня днём в Октябрьском районе Новосибирска грузовик насмерть сбил женщину — по словам водителя, он её не увидел.
ДТП произошло на улице Большевистской около 13:45 недалеко от остановки «Храм Михаила Архангела».
«Не доезжая до пешеходного перехода, водитель грузовика совершил наезд на женщину. Неустановленная женщина, на вид около 50 (лет. — Д.З.), переходя проезжую часть вне зоны пешеходного перехода слева направо, попала под колёса автомобиля. В результате ДТП скончалась на месте», — уточнил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства происшествия.
«Водитель пояснил, что женщину не увидел, так как она была в "мёртвой зоне" зеркал», — рассказал Владислав Савченков.
Утром 25 августа на улице Ватутина в районе остановки «Тульский мост» произошло ДТП со смертельным исходом. Одна из машин вылетела на встречную полосу и столкнулась с другой.
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Дмитрий Здорников
Фото предоставлены Владиславом Савченковым.