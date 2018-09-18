Женщина попала под грузовик на середине Большевистской

Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода
Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода


Сегодня днём в Октябрьском районе Новосибирска грузовик насмерть сбил женщину — по словам водителя, он её не увидел.


ДТП произошло на улице Большевистской около 13:45 недалеко от остановки «Храм Михаила Архангела». 


«Не доезжая до пешеходного перехода, водитель грузовика совершил наезд на женщину. Неустановленная женщина, на вид около 50 (лет. — Д.З.), переходя проезжую часть вне зоны пешеходного перехода слева направо, попала под колёса автомобиля. В результате ДТП скончалась на месте», — уточнил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД 
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД 


Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства происшествия. 


«Водитель пояснил, что женщину не увидел, так как она была в "мёртвой зоне" зеркал», — рассказал Владислав Савченков.


Утром 25 августа на улице Ватутина в районе остановки «Тульский мост» произошло ДТП со смертельным исходом. Одна из машин вылетела на встречную полосу и столкнулась с другой.

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