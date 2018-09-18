Граффити популярной новосибирской художницы исчезнут с Красного проспекта

Граффити нарисовали полтора года назад
Граффити нарисовали полтора года назад


Днём 18 сентября рабочие начали убирать граффити «Девушка с оленёнком» популярной новосибирской художницы Марины Ягоды — изображение нарисовано на стене дома на Красном проспекте, 77Б.


«Узнала случайно — мне начали писать из разных источников и говорить "что случилось, что случилось? Что же делать?" <…> А демонтируют потому, что это плановый ремонт, такая очень старенькая стеночка, когда-то это должно было случиться — жалко, что так быстро», — рассказала корреспонденту НГС художница Марина Ягода.


О том, что её рисунок пришли убрать рабочие, художница узнала от знакомых
О том, что её рисунок пришли убрать рабочие, художница узнала от знакомых


«Девушка с оленёнком» появилась на стене этого дома, по словам художницы, около полутора лет назад. Рисунок написан на плитках на стене здания. До появления этого граффити тут была другая работы Марины Ягоды, которая пропала, когда её закрасили коммунальные службы. 


Сейчас Марина Ягода предлагает бесплатно забрать работу любому желающему, кто готов подъехать на место, — она опубликовала объявления в своих социальных сетях. Как призналась корреспонденту НГС художница, практически сразу появилось много желающих.


«Уже ажиотаж, ребята уже выезжают. Будет круто, если где-то она всё равно будет жить. <...> Я очень надеюсь, что там же будет новая стенка. И мне удастся договориться, чтобы там тоже был один из моих рисунков», — поделилась Марина Ягода.


В марте этого года у художницы прошла персональная выставка в арт-пространстве «АртЕль» — там она показала семь сказочных портретов на двухметровых полотнах

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